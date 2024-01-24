مانشيني: مواجهة تايلاند صعبة وهدفنا الفوز دائمًا

أكد المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، على صعوبة مباراة المنتخب السعودي ضد تايلاند في كأس آسيا 2023، مشددًا على أنه يعمل على تحسين خط الهجوم واستغلال الفرص.

المنتخب السعودي ضد تايلاند

ومن المقرر أن يلعب المنتخب السعودي ضد تايلاند، مساء يوم غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023.

مانشيني يُعلق على المباراة

وتحدث مانشيني عن مواجهة تايلاند، قائلًا: “ستكون مباراة صعبة لأن الخصم يقدم مستويات جيدة، النسبة للإصابات ننتظر حتى الغد، لدينا مشاكل تتعلق بالإصابات لكن ليست كبيرة، غداً نقرر”.

وتابع المدرب الإيطالي خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة الغد، قائلًا: “لدينا 26 لاعباً، ليس لدينا لاعب أو اثنان، نلعب مباريات كثيرة كل 3 أيام، نحن بحاجة للتعافي”.

وعن الدفع بالمزيد من اللاعبين الشُبان غداً، قال مانشيني: “لدينا لاعبون شباب ولدينا لاعبون مهمون وبارزون، سنعمل على استثمار الكثير من الأسماء في هذه البطولة”.

وأضاف: “هدفنا الفوز، في هذه البطولة إذا أردت الذهاب بعيداً عليك الفوز، لا نعرف مبارياتنا القادمة، هدفنا الفوز دائماً، ونحاول أن نسجل، نعمل على التحسن، تحصلنا على مزيد من الفرص، نعمل على التحسين في خط الهجوم”.

واختتم مانشيني تصريحاته في المؤتمر الصحافي قائلًا: “لم أقل إن المنتخب ليس مرشحاً، أنا تحدثت عن التصنيف وأن المنتخبات الأفضل تصنيفاً هي اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وإيران”.