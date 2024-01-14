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ضمن منافسات كأس آسيا 2023

مانشيني يتحدث للإعلام عن مواجهة عمان غدًا

الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٥:٣٣ مساءً
مانشيني يتحدث للإعلام عن مواجهة عمان غدًا
المواطن - فريق التحرير

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يعقد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الإيطالي روبرتو مانشيني، مؤتمرًا صحافيًّا، يوم غد الاثنين؛ للحديث عن مواجهة الأخضر المرتقبة ضد عمان.

مانشيني يعقد مؤتمرًا صحافيًّا

وأشار حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن مانشيني سيعقد مؤتمرًا صحافيًّا عند الساعة الثانية عشرة ظهر الغد، في المركز الإعلامي الرئيسي (MMC).

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ويخوض منتخب السعودية الأول لكرة القدم بقيادة مانشيني مرانًا، مساء اليوم الأحد، على “ملاعب أسباير”، وستكون الحصة التدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام خلال أول ربع ساعة فقط.

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر saff

مواعيد مباريات منتخب السعودية

ويتواجد منتخب السعودية الأول لكرة القدم في المجموعة السادسة بكأس آسيا 2023 التي تضم بجواره كلًّا من، تايلاند، قيرغيزستان وعمان، ويأمل المدرب الإيطالي في قيادة الأخضر لحصد اللقب.

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

ويبدأ الأخضر مشواره في مرحلة المجموعات، بمواجهة منتخب عمان، يوم 16 يناير عند الساعة الثامنة والنصف مساء، على استاد خليفة الدولي في الدوحة، ثم يواجه قيرغيزستان، يوم 21، على استاد أحمد بن علي في الريان.

ويختتم منتخب السعودية الأول لكرة القدم منافسات مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023، يوم 25 يناير، عند الساعة السادسة مساء، بمواجهة تايلاند على استاد المدينة التعليمية في العاصمة الدوحة.

المنتخب السعودي الأول
لاعبو المنتخب – المصدر @aawsat_spt

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