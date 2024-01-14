مانشيني يتحدث للإعلام عن مواجهة عمان غدًا

يعقد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الإيطالي روبرتو مانشيني، مؤتمرًا صحافيًّا، يوم غد الاثنين؛ للحديث عن مواجهة الأخضر المرتقبة ضد عمان.

مانشيني يعقد مؤتمرًا صحافيًّا

وأشار حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن مانشيني سيعقد مؤتمرًا صحافيًّا عند الساعة الثانية عشرة ظهر الغد، في المركز الإعلامي الرئيسي (MMC).

ويخوض منتخب السعودية الأول لكرة القدم بقيادة مانشيني مرانًا، مساء اليوم الأحد، على “ملاعب أسباير”، وستكون الحصة التدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام خلال أول ربع ساعة فقط.

مواعيد مباريات منتخب السعودية

ويتواجد منتخب السعودية الأول لكرة القدم في المجموعة السادسة بكأس آسيا 2023 التي تضم بجواره كلًّا من، تايلاند، قيرغيزستان وعمان، ويأمل المدرب الإيطالي في قيادة الأخضر لحصد اللقب.

ويبدأ الأخضر مشواره في مرحلة المجموعات، بمواجهة منتخب عمان، يوم 16 يناير عند الساعة الثامنة والنصف مساء، على استاد خليفة الدولي في الدوحة، ثم يواجه قيرغيزستان، يوم 21، على استاد أحمد بن علي في الريان.

ويختتم منتخب السعودية الأول لكرة القدم منافسات مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023، يوم 25 يناير، عند الساعة السادسة مساء، بمواجهة تايلاند على استاد المدينة التعليمية في العاصمة الدوحة.