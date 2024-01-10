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خلال بطولة كأس آسيا 2023

مانشيني يحلم بكتابة التاريخ مع المنتخب السعودي

الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٥:٠٢ مساءً
مانشيني يحلم بكتابة التاريخ مع المنتخب السعودي
المواطن - فريق التحرير

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يأمل المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، بقيادة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لحصد لقب كأس آسيا 2023، وتحقيق بطولة جديدة بمسيرته التدريبية.

مانشيني يحلم بالتتويج

وتعاقد مانشيني، على تدريب المنتخب السعودي في أغسطس الماضي، ووقع على عقد ممتد حتى صيف 2027، بعد الرحيل المفاجئ للمدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، لقيادة منتخب بلاده للسيدات في المونديال.

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وقاد المدرب الإيطالي صاحب الـ59 عامًا، الأخضر في 6 مباريات، فاز مرتين وخسر 3 لقاءات وتعادل مرة، وسجل 10 أهداف، واهتزت شباك المنتخب 9 مرات، ويستعد لمواجهة هونغ كونغ وديًا اليوم قبل كأس آسيا.

مانشيني
المدرب الإيطالي – المصدر @SaudiNT

ويعرف مانشيني دائمًا التتويج بالبطولات في مشواره التدريبي، سواء مع إنتر ميلان أو مانشستر سيتي أو غلطة سراي، وذلك بجانب تجربته المميزة مع منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم، وهو ما يحلم بتكراره مع الأخضر.

وقاد مانشيني، منتخب إيطاليا خلال الفترة من 2018 وحتى 2023، وحقق معجزة بقيادته للتتويج بلقب “يورو 2020” للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 1968، ونال برونزية دوري أمم أوروبا في عامي 2021 و2023.

مانشيني
المدرب الإيطالي – المصدر @SaudiNT

غياب المنتخب السعودي عن التتويج

ويستعد المنتخب السعودي للمشاركة في المجموعة السادسة بكأس آسيا، والتي تضم؛ عمان، تايلاند وقيرغيزستان، ويحلم بحصد اللقب للمرة الرابعة في تاريخه بعد أعوام 1984، 1988 و1996.

كأس آسيا - السعودية
الأخضر المتوج بكأس آسيا

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