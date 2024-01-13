مانشيني يستبعد أيمن يحيى ونواف العقيدي وعباس الحسن

قرر المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم استبعاد كل من أيمن يحيى وعباس الحسن ونواف العقيدي من القائمة النهائية للأخضر والمشاركة في كأس أمم آسيا 2023.

قرار مانشيني

وكشف المنتخب السعودي في بيان له عبر حسابه الرسمي في منصة ” إكس” أن المدرب الإيطالي بعد استبعاد اللاعبين الـ3، اتخذ قرارًا بضم كل من محمد البريك وطلال حاجي ومحمد اليامي.

وسيبدأ الأخضر مواجهاته الآسيوية يوم الثلاثاء المقبل بمواجهة المنتخب العماني في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية على ملعب خليفة الدولي.

ثم يواجه قيرغيزستان، يوم 21، على استاد أحمد بن علي في الريان.

ويختتم منتخب السعودية الأول لكرة القدم منافسات مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023، يوم 25 يناير، عند الساعة السادسة مساء، بمواجهة تايلاند على استاد المدينة التعليمية في العاصمة الدوحة.