مانشيني يستعد 3 لاعبين للأخضر

أعلن المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، عن استدعاء 3 لاعبين جدد للانضمام إلى معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في قطر.

مانشيني يضم 3 لاعبين

واستدعى مانشيني، 3 لاعبين، وهم؛ محمد البريك، طلال حاجي وريان حامد، للانضمام إلى معسكر الأخضر المقام حاليًا في سيلين بقطر، ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي استعدادًا لكأس آسيا 2023.

وكان المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، قد أعلن اليوم عن تعرض النجم أيمن يحيى لإصابة في مفصل الكاحل الأيمن خلال مشاركته في ودية لبنان بالأمس، ولم يُشارك في التدريبات الجماعية.

وستُقام كأس آسيا 2023 في قطر خلال الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير، ويتواجد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة السادسة التي تضم بجواره كلًا من، تايلاند، قيرغيزستان وعمان.

فوز السعودية ضد لبنان

ولعبت السعودية ضد لبنان على ملعب نادي الوكرة القطري، في مباراة ودية بعيدًا عن أعين وسائل الإعلام والجماهير، وانتهت المواجهة بفوز كتيبة مانشيني بهدف نظيف، وذلك في إطار استعدادات المنتخبين لكأس آسيا.