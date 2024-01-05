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خلال المعسكر المقام في قطر

مانشيني يستعد 3 لاعبين للأخضر

الجمعة ٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:٣٤ مساءً
مانشيني يستعد 3 لاعبين للأخضر
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، عن استدعاء 3 لاعبين جدد للانضمام إلى معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في قطر.

مانشيني يضم 3 لاعبين

واستدعى مانشيني، 3 لاعبين، وهم؛ محمد البريك، طلال حاجي وريان حامد، للانضمام إلى معسكر الأخضر المقام حاليًا في سيلين بقطر، ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي استعدادًا لكأس آسيا 2023.

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محمد البريك
البريك – المصدر @SaudiNT

وكان المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، قد أعلن اليوم عن تعرض النجم أيمن يحيى لإصابة في مفصل الكاحل الأيمن خلال مشاركته في ودية لبنان بالأمس، ولم يُشارك في التدريبات الجماعية.

وستُقام كأس آسيا 2023 في قطر خلال الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير، ويتواجد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة السادسة التي تضم بجواره كلًا من، تايلاند، قيرغيزستان وعمان.

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

فوز السعودية ضد لبنان

ولعبت السعودية ضد لبنان على ملعب نادي الوكرة القطري، في مباراة ودية بعيدًا عن أعين وسائل الإعلام والجماهير، وانتهت المواجهة بفوز كتيبة مانشيني بهدف نظيف، وذلك في إطار استعدادات المنتخبين لكأس آسيا.

فراس البريكان مع المنتخب السعودي
البريكان – المصدر saff

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