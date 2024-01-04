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خلال مواجهة لبنان الودية

مانشيني يُجهز تشكيلة الأخضر الآسيوية

الخميس ٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٣:٤٩ مساءً
مانشيني يُجهز تشكيلة الأخضر الآسيوية
المواطن - فريق التحرير

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يبدأ المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، تجهيز منتخب السعودية الأول لكرة القدم للمشاركة في بطولة كأس آسيا 2023، خلال مواجهة لبنان الودية اليوم.

مباراة السعودية ضد لبنان

ومن المقرر أن تُقام مباراة السعودية ضد لبنان، عند الساعة الرابعة والنصف مساء اليوم الخميس، على استاد نادي الوكرة، وذلك في أولى مواجهات المنتخبين، استعدادًا لكأس آسيا 2023 في قطر.

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وتتواجد كتيبة مانشيني في المجموعة السادسة في كأس آسيا 2023، مع منتخبات عمان، تايلاند وقيرغيزستان، فيما يقع منتخب لبنان الأول لكرة القدم في المجموعة الأولى مع كل من؛ قطر، الصين وطاجيكستان.

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

مانشيني يُجهز التشكيلة

وقرر مانشيني أن تكون وديات الأخضر بعيدًا عن أعين الإعلام والجماهير، حيث فضل عدم إذاعتها تلفزيونيًا، لاختبار جاهزية اللاعبين؛ وتجربة الخطط التكتيكية المتوقع انتهاجها في كأس آسيا.

المنتخب السعودي الأول - الأخضر
لاعبو المنتخب

وشهدت القائمة النهائية للأخضر، انتقادات كبيرة لمانشيني، لعدم ضم العديد من النجوم، وفي مقدمتهم؛ سلطان الغنام، سلمان الفرج وياسر الشهراني، بجانب عدم استدعاء الحارس عبدالله المعيوف، رغم غياب محمد العويس للإصابة.

ويتوقع أن يدفع المدير الفني الإيطالي بالعناصر الأساسية في المباريات الودية، لزيادة الانسجام بين اللاعبين، والاستقرار على التشكيلة التي سيخوض بها منافسات كأس آسيا، خاصة أن التتويج باللقب هو الهدف الرئيسي.

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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