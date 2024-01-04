مانشيني يُجهز تشكيلة الأخضر الآسيوية

يبدأ المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، تجهيز منتخب السعودية الأول لكرة القدم للمشاركة في بطولة كأس آسيا 2023، خلال مواجهة لبنان الودية اليوم.

مباراة السعودية ضد لبنان

ومن المقرر أن تُقام مباراة السعودية ضد لبنان، عند الساعة الرابعة والنصف مساء اليوم الخميس، على استاد نادي الوكرة، وذلك في أولى مواجهات المنتخبين، استعدادًا لكأس آسيا 2023 في قطر.

وتتواجد كتيبة مانشيني في المجموعة السادسة في كأس آسيا 2023، مع منتخبات عمان، تايلاند وقيرغيزستان، فيما يقع منتخب لبنان الأول لكرة القدم في المجموعة الأولى مع كل من؛ قطر، الصين وطاجيكستان.

مانشيني يُجهز التشكيلة

وقرر مانشيني أن تكون وديات الأخضر بعيدًا عن أعين الإعلام والجماهير، حيث فضل عدم إذاعتها تلفزيونيًا، لاختبار جاهزية اللاعبين؛ وتجربة الخطط التكتيكية المتوقع انتهاجها في كأس آسيا.

وشهدت القائمة النهائية للأخضر، انتقادات كبيرة لمانشيني، لعدم ضم العديد من النجوم، وفي مقدمتهم؛ سلطان الغنام، سلمان الفرج وياسر الشهراني، بجانب عدم استدعاء الحارس عبدالله المعيوف، رغم غياب محمد العويس للإصابة.

ويتوقع أن يدفع المدير الفني الإيطالي بالعناصر الأساسية في المباريات الودية، لزيادة الانسجام بين اللاعبين، والاستقرار على التشكيلة التي سيخوض بها منافسات كأس آسيا، خاصة أن التتويج باللقب هو الهدف الرئيسي.