مانشيني يُقرر عدم إذاعة وديات الأخضر

يسعى المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، لتجهيز المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بدنيًا وفنيًا بشكل مميز في المباريات الودية، قبل المشاركة بكأس آسيا 2023.

مانشيني يفرض السرية على الوديات

وقرر مانشيني عدم نقل المباريات الودية التي سيخوضها المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في قطر، استعدادًا لكأس آسيا 2023، لفرض مزيد من السرية على تحضيرات الأخضر، وذلك وفقًا لـ”الشرق الأوسط”.

وتُعد المواجهات الودية فرصة كبيرة لمانشيني، لاختبار جاهزية لاعبيه وتجربة الخطط التكتيكية المتوقع انتهاجها في كأس آسيا، لذلك اتخذ قراره بعدم إذاعة الوديات، لعدم عرض الخطط والتكتيك لمنافسيه قبل البطولة.

ومن المقرر أن يخوض الأخضر 3 مباريات ودية، ضد منتخب لبنان الأول لكرة القدم، يوم غد الخميس، ثم فلسطين، يوم 9 يناير، وفي اليوم التالي، سيواجه هونغ كونغ، قبل أن يفتتح مشواره في كأس آسيا، يوم 16.

الأخضر في كأس آسيا

وستُقام كأس آسيا 2023 في قطر خلال الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير، ويتواجد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة السادسة التي تضم بجواره كلاًّ من، تايلاند، قيرغيزستان وعمان.