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استعدادًا للمشاركة بكأس آسيا

مانشيني يُقرر عدم إذاعة وديات الأخضر

الأربعاء ٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٥:١١ مساءً
مانشيني يُقرر عدم إذاعة وديات الأخضر
المواطن - فريق التحرير

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يسعى المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، لتجهيز المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بدنيًا وفنيًا بشكل مميز في المباريات الودية، قبل المشاركة بكأس آسيا 2023.

مانشيني يفرض السرية على الوديات

وقرر مانشيني عدم نقل المباريات الودية التي سيخوضها المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في قطر، استعدادًا لكأس آسيا 2023، لفرض مزيد من السرية على تحضيرات الأخضر، وذلك وفقًا لـ”الشرق الأوسط”.

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لقطات من الأجواء لجريان السيول شرق المجمعة

لقطات من الأجواء لجريان السيول شرق المجمعة

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

وتُعد المواجهات الودية فرصة كبيرة لمانشيني، لاختبار جاهزية لاعبيه وتجربة الخطط التكتيكية المتوقع انتهاجها في كأس آسيا، لذلك اتخذ قراره بعدم إذاعة الوديات، لعدم عرض الخطط والتكتيك لمنافسيه قبل البطولة.

ومن المقرر أن يخوض الأخضر 3 مباريات ودية، ضد منتخب لبنان الأول لكرة القدم، يوم غد الخميس، ثم فلسطين، يوم 9 يناير، وفي اليوم التالي، سيواجه هونغ كونغ، قبل أن يفتتح مشواره في كأس آسيا، يوم 16.

المنتخب السعودي الأول
لاعبو المنتخب – المصدر @aawsat_spt

الأخضر في كأس آسيا

وستُقام كأس آسيا 2023 في قطر خلال الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير، ويتواجد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة السادسة التي تضم بجواره كلاًّ من، تايلاند، قيرغيزستان وعمان.

المنتخب السعودي الأول - الأخضر
لاعبو المنتخب

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