مايكروسوفت تضيف زرًّا للذكاء الاصطناعي إلى لوحة مفاتيح ويندوز

تستعد شركة “مايكروسوفت” لإضافة زر جديد إلى لوحة المفاتيح الخاصة بنظام ويندوز، وظيفته تنشيط خدمة الذكاء الاصطناعي “كوبايلوت” (Copilot)، على أن تطرح أول جهاز يشمل الزر الجديد خلال الشهر الجاري.

أول تغيير لمايكروسوفت منذ سنوات

وسيثبت زر “كوبايلوت” الجديد على يمين مسطرة المسافات، وهو أول تغيير في نظام لوحة مفاتيح ويندوز منذ أن أضافت مايكروسوفت، زر البداية “ويندوز ستارت” في عام 1994، ما يؤكد التزام الشركة بدعم الذكاء الاصطناعي.

ستعرض الشركات التي تشارك “مايكروسوفت” في صناعة الأجهزة، حواسيب بنظام “ويندوز 11” شاملة زر “كوبايلوت” في الأيام المقبلة، وذلك خلال مؤتمر ومعرض الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية “سي إي إس” (CES). ومع مرور الوقت، سيصبح الزر الجديد من الخواص الضرورية في لوحة المفاتيح.

زر الاختصار الجديد

زر الاختصار الجديد سيساعد مستخدمي نظام “ويندوز” على إنشاء الصور وكتابة رسائل البريد الإلكتروني وتلخيص النصوص بمعاونة الذكاء الاصطناعي.

وقال رئيس تسويق المنتجات الاستهلاكية في “مايكروسوفت” يوسف مهدي في منشور عن التغيير الجديد: “إن الذكاء الاصطناعي سيندمج في نسيج (ويندوز) بداية من النظام ذاته إلى تطبيقاته وحتى الأجهزة”.