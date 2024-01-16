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تكاليف تشغيل ChatGPT تصل إلى 700 ألف دولار

مايكروسوفت تطور نسخة مدفوعة من Copilot

الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٣١ صباحاً
مايكروسوفت تطور نسخة مدفوعة من Copilot
المواطن - فريق التحرير

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أنفقت مايكروسوفت مليارات الدولارات على إدماج ChatGPT في مساعدها للذكاء الاصطناعي Copilot ضمن متصفحها للويب ومحركها للبحث ونظامها لتشغيل أجهزة الحواسيب.

مساعد الذكاء الاصطناعي Copilot

وتشير التعليمات البرمجية إلى أنها تخطط لاسترداد بعض من هذا الاستثمار قريبًا جدًّا. وتحتوي النسخ التجريبية برقم الإصدار 122.0.2336.0 و122.0.2342.0 من متصفح إيدج لنظام التشغيل أندرويد ضمن قناة Canary العديد من سلاسل التعليمات البرمجية التي تعرض خدمة غير متوفرة بعد تسمى Copilot Pro.

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ويعد مساعد الذكاء الاصطناعي Copilot (الذي كان يُسمى سابقًا Bing Chat) في الوقت الحالي مجانيًّا، وهو يوفر وصولًا إلى نماذج OpenAI اللغوية الكبيرة الحديثة، مثل GPT-4 Turbo.

خيار الدفع مقابل البيع

وتحتوي سلاسل التعليمات البرمجية إشارات إلى خيار الدفع مقابل البيع، مما يشير إلى أن مايكروسوفت تخطط لمنافسة اشتراك ChatGPT Plus البالغ سعره مقدار 20 دولارًا شهريًّا.

وتوفر سلاسل التعليمات البرمجية المكتشفة ضمن النسخ التجريبية من متصفح إيدج لنظام التشغيل أندرويد أيضًا تلميحات بخصوص المزايا التي قد يوفرها اشتراك Copilot Pro.

مزايا الوصول لنماذج الذكاء الاصطناعي

وتشمل هذه المزايا الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة، مثل GPT-4 Turbo، وأولوية الوصول إلى الخادم للحصول على إجابات سريعة، وتوليد الصور العالية الجودة.

وقد تستمر مايكروسوفت في توفير النسخة المجانية من Copilot، مع أنها قد تنقل الكثير من مزايا الذكاء الاصطناعي المجانية في الوقت الحالي إلى Copilot Pro.

تكاليف تشغيل ChatGPT

ويعد وصول الاشتراك المدفوع مسألة وقت، وخاصة عند التفكير في مقدار تكاليف تشغيل مساعد الذكاء الاصطناعي.

وتشير بعض التقديرات إلى أن تكاليف تشغيل ChatGPT قد تصل إلى نحو 700 ألف دولار في اليوم، ونتيجة لذلك، أطلقت OpenAI اشتراك ChatGPT Plus في شهر فبراير 2023.

الإصدار المجاني من Copilot

ويبدو أن Copilot Pro قد يتبع قريبًا خطى هذا النموذج المدفوع، وقد يعني ذلك أن الإصدار المجاني من Copilot قد يفقد الكثير من المزايا، إذ يتيح لك هذا الإصدار حاليًّا الوصول إلى النماذج اللغوية الكبيرة الحديثة وتوليد الصور من خلال نموذج Dall-E 3.

ويقتصر Copilot حاليًّا على 30 ردًّا لكل جلسة دردشة، إلى جانب 300 محادثة يوميًّا، ولا تذكر سلاسل التعليمات البرمجية أي تحسينات في هذا الصدد عند الترقية إلى Copilot Pro.

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