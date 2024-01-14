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أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مبادرة تحفيزية للمنشآت المتعاقدة مع شركات الحراسات الأمنية

الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٠٣ صباحاً
مبادرة تحفيزية للمنشآت المتعاقدة مع شركات الحراسات الأمنية
المواطن - فريق التحرير

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أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال منصة أجير مبادرة تحفيزية للشركات المتعاقدة مع شركات الحراسات الأمنية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الوزارة الرامية لتحسين بيئة العمل للسعوديين في منشآت القطاع الخاص.

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مبادرة تحفيزية

وتتضمن المبادرة احتساب معامل التوطين لحراس الأمن السعوديين لصالح المنشآت المتعاقدة مع شركات الحراسات الأمنية.

ويمكن لتلك المنشآت الاستفادة من المبادرة بعد تحقيق عدة ضوابط وشروط تتضمن حد أدنى للأجور يبدأ من 4.500 ريال.

كفاءة سوق العمل

يذكر أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي أطلقتها الوزارة لرفع كفاءة سوق العمل السعودي وزيادة جاذبيته منها “نظام حماية الأجور، ومبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وبرنامج ودي، وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في المملكة”.

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