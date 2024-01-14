مبادرة تحفيزية للمنشآت المتعاقدة مع شركات الحراسات الأمنية

مبادرة تحفيزية للمنشآت المتعاقدة مع منشآت الحراسات الأمنية مدني الطائف ينقذ 6 أشخاص إثر حريق في مبنى سكني سعادة غامرة في الرياض بعد افتتاح نفق الدرعية التدريب التقني بالمدينة المنورة يحدد مواعيد التسجيل للفصل الثالث الطلاب يعودون للمدارس اليوم.. تحديد موعد الإجازة المقبلة شركة تهامة: المحكمة رفضت التصديق على مقترح إعادة التنظيم المالي الهيئة العامة للمنافسة تعلن عن وظائف إدارية وهندسية المتحدة للتعدين تتسلم حكماً بإلغاء غرامة قيمتها 14.4 مليون ريال كيف تؤثر القراءة الإلكترونية على أطفالنا؟ لحظة سقوط فتاة من الطابق الـ 26 في مصر
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال منصة أجير مبادرة تحفيزية للشركات المتعاقدة مع شركات الحراسات الأمنية.
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الوزارة الرامية لتحسين بيئة العمل للسعوديين في منشآت القطاع الخاص.
وتتضمن المبادرة احتساب معامل التوطين لحراس الأمن السعوديين لصالح المنشآت المتعاقدة مع شركات الحراسات الأمنية.
ويمكن لتلك المنشآت الاستفادة من المبادرة بعد تحقيق عدة ضوابط وشروط تتضمن حد أدنى للأجور يبدأ من 4.500 ريال.
يذكر أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي أطلقتها الوزارة لرفع كفاءة سوق العمل السعودي وزيادة جاذبيته منها “نظام حماية الأجور، ومبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وبرنامج ودي، وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في المملكة”.