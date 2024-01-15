مبادرة سافر بلا حقيبة تنطلق من أبراج الساعة

من قلب العاصمة المقدسة مكة المكرمة، سابقت أبراج الساعة للبدء في تطبيق أحدث المبادرات المرتبطة بمغادرة وسفر زوارها من ضيوف الرحمن، وذلك من خلال اعتماد مبادرة “مسافر بلا حقيبة”، حيث وقعت خلال مؤتمر خدمات الحج والعمرة مذكرة تعاون مع SGS لتكون لها الريادة كأول مجموعة فنادق عالمية في مكة المكرمة لهذه المبادرة النوعية.

تجويد الخدمات

وبين مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي في أبراج الساعة، سعيد الزهراني، أن تجويد الخدمات يأتي في هرم أولويات أبراج الساعة، ولهذا جاءت هذه المبادرة المتمثلة في شحن حقائب المسافرين المغادرين من أبراج الساعة إلى مواطنهم؛ حرصًا على راحة المسافرين وتطبيقًا لهذه المبادرة التي أطلقتها هيئة الطيران المدني التي جاءت هذه الخدمة النوعية حرصًا على التسهيل على المسافرين وخدمتهم حيث رفعت شعار “سافر على مهلك، وتلقاها قبلك”.

تسهيل إجراءات السفر

وأكد الزهراني أن هذه المبادرة تهدف إلى تسهيل إجراءات السفر لضيوف وزوار أبراج الساعة، وتحسين تجربة الضيافة لتواكب تطلعات ومستهدفات رؤية 2030 حيث تعتبر أبراج الساعة أكبر مجمع فنادق في العالم، وأيقونة سعودية عالمية للمعمار الإسلامي.