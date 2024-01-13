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خلال مشاركة مجلس الجمعيات الأهلية بمؤتمر الحج والعمرة

مبادرة لدعم الجمعيات العاملة في قطاع خدمة ضيوف الرحمن

السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٣٧ مساءً
مبادرة لدعم الجمعيات العاملة في قطاع خدمة ضيوف الرحمن
المواطن - فريق التحرير

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شارك مجلس الجمعيات الأهلية في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2024، وجاء ذلك برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبتنظيم من وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن والذي أقيم في محافظة جدة على مدى أربعة أيام 8 يناير وحتى 11 يناير من العام الجاري.

تعريف بالخدمات

وتهدف المشاركة إلى التعريف بالخدمات التي تقدم من قبل المجالس والجمعيات الأهلية في خدمة ضيوف الرحمن أثناء الحج والعمرة وذلك من خلال جناح المجلس، وشهد المعرض مشاركة عدد من الجمعيات الأهلية على مستوى المملكة التي تعنى بخدمة ضيوف الرحمن.

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كما تجول رئيس مجلس الجمعيات الأهلية الدكتور سعدون بن سعد السعدون وبحضور نائب الرئيس الدكتور ثامر بن ناصر الغشيان والرئيس التنفيذي عبدالمجيد الدهمشي على الجمعيات الأهلية المشاركة في المعرض ‏للاطلاع على الجهود المبذولة في خدمة ضيوف الرحمن.

وأشاد “السعدون” بجهود الجمعيات الأهلية في مواسم الحج والمبادرات التي تقدم من قبل الجمعيات للحجاج، مشيدًا بدور حكومة خادم الحرمين الشريفين في تمكين ودعم جميع المنظمات والمؤسسات في القطاع غير الربحي، وأشار “السعدون” إلى الدور الكبير الذي يقوم به المجلس وكافة الجمعيات الأهلية لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 والارتقاء بالعمل الأهلية، وأدوار الجمعيات في المساهمة مع وزارة الحج والعمرة وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن وكافة المنظمات والقطاعات العاملة لخدمة ضيوف الرحمن لتحقيق أهداف رؤية 2030 بقطاع الحج والعمرة.

اتفاقية تعاون

وعلى هامش المعرض وقع المجلس اتفاقية تعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن بهدف إطلاق مبادرة لدعم الجمعيات العاملة في قطاع خدمة ضيوف الرحمن، وذلك بحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط ورئيس مجلس الجمعيات الأهلية الدكتور سعدون السعدون، ونائب رئيس الدكتور ثامر الغشيان ومثل المجلس في توقيع الاتفاقية الرئيس التنفيذي عبدالمجيد الدهمشي.

ومن جهة أخرى شارك مدير عام المبادرات والشراكات في مجلس الجمعيات الأهلية مصعب آل راكان في منصة الحاج توك وتحدث عن دور وجهود الجمعيات الأهلية في مواسم الحج لخدمة ضيوف الرحمن.

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