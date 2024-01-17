مبيعات السيارات الكهربائية عالميًا تنمو 31 % في 2023

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سجلت مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل والهجينة (PHEV) على المستوى العالمي نموًا بلغ 30% في 2023 فيما شهد شهر ديسمبر الماضي وحده مبيعات تقدر بـ1.5 مليون وحدة وهو أعلى رقم مبيعات تم تحقيقه على المستوى الشهري خلال العام.
وشكلت السيارات الكهربائية بالكامل أو السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية (BEVs) 9.5 مليون من أصل 13.6 مليون سيارة كهربائية تم بيعها حول العالم في عام 2023، وتمثل سيارات PHEV الباقي.
وكانت مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل سجلت نموًا قياسيًا في العام الماضي وصل 60% تقريبًا فيما نقلت رويترز عن تشارلز ليستر، مدير بيانات Rho Motion القول : “إن وتيرة النمو تتباطأ، ولكن هذا المتوقع في الأسواق المتنامية فلا يمكنك المضاعفة كل عام”.
وأوضح أن مبيعات السيارات الكهربائية العالمية في عام 2023 كانت تتماشى إلى حد كبير مع النمو بنسبة 30٪ الذي توقعته Rho Motion وبالنسبة لعام 2024، من المتوقع أن يتراوح النمو بين 25% و30%.
وتشير الإحصاءات إلى أن مبيعات السيارات الكهربائية بالبطارية ارتفعت بنسبة 50% في الولايات المتحدة وكندا، وارتفعت بنسبة 27% و15% في أوروبا والصين على التوالي.