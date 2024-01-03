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تسليم 1.31 مليون سيارة سنويًّا

مبيعات سيارات تسلا تنتعش بعد خفض الأسعار

الأربعاء ٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:٥٧ صباحاً
مبيعات سيارات تسلا تنتعش بعد خفض الأسعار
المواطن - فريق التحرير

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نشرت تسلا تقرير إنتاجها وتسليمها للسيارات الكهربائية للربع الرابع من عام 2023، وبلغ إجمالي عمليات التسليم في الربع الرابع من عام 2023 مقدار 484507 سيارة، في حين بلغ إجمالي الإنتاج في الربع الرابع من عام 2023 مقدار 494989 سيارة.

إنتاج سيارات تسلا

وبلغ إجمالي عمليات التسليم السنوية لعام 2023 مقدار 1808581 سيارة، في حين وصل إجمالي الإنتاج السنوي لعام 2023 إلى مقدار 1845985 سيارة.

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وأعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية، التي يقودها إيلون ماسك، في عام 2022 عمليات تسليم سنوية قدرها 1.31 مليون سيارة مع إنتاج قدره 1.37 مليون سيارة كهربائية.

1.8 مليون عملية تسليم

وتعد الأرقام الجديدة نموًّا في التسليم بنسبة قدرها 38% سنويًا، كما تعد نموًّا في الإنتاج بنسبة قدرها 35% سنويًّا. وأعلنت الشركة في عام 2022 نموًّا بنسبة قدرها 40% سنويًّا بدءًا من عام 2021.

وقدم المسؤولون التنفيذيون في تسلا في شهر أكتوبر 2023 إرشادات مفادها أن الشركة قد تحقق مقدار 1.8 مليون عملية تسليم للعام بأكمله، وهو رقم منخفض مقارنةً بالرقم المستهدف سابقًا البالغ قدره مليوني عملية تسليم.

سيارة السيدان Model 3

وكان المحللون يتوقعون أن تعلن تسلا 477000 عملية تسليم للربع المنتهي من العام، وفقًا لإجماع التقديرات.

ولا تفصل تسلا أرقام التسليم والإنتاج حسب النموذج الفردي، مع أنها أبلغت عن إنتاجها 476777 سيارة Model 3 وModel Y خلال هذا الربع، مع تسليمها 461538 سيارة.

وباعت تسلا في الربع الأخير من عام 2023 نسختها المحدثة من سيارة السيدان Model 3 في بعض الأسواق. وبدأت الشركة في شهر ديسمبر بتسليم عدد صغير من سياراتها الكهربائية المثيرة للجدل Cybertruck في الولايات المتحدة.

تخفيض أسعار تسلا

ولم تعلن تسلا أرقام Cybertruck، كما لم تعلن بعدُ أرقام الإنتاج والتسليم لشاحنتها التجارية الثقيلة Semi، التي صنعتها بأعداد صغيرة حتى الآن في مصنعها للبطاريات خارج مدينة رينو في ولاية نيفادا.

كما خفضت تسلا الأسعار طوال الربع الأخير من عام 2023 في الأسواق حول العالم. وتدير تسلا الآن مصنعين لتجميع المركبات في الولايات المتحدة، ومصنعين في الصين وألمانيا، بالإضافة إلى مصنع للبطاريات في ولاية نيفادا، وغيرها من مرافق تصنيع قطع الغيار ومعدات الشحن والبطاريات الكبيرة لتخزين الطاقة المنزلية أو على نطاق المرافق.

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