لقطات للأجواء الشتوية المميزة في الواجهة البحرية بجدة الاتفاق يختتم معسكر الإمارات مبيعات يومية بـ 10 آلاف ريال في سوق الجراد ببريدة النصر يرفض رحيل خالد الغنام نهائيًا هدافو كأس آسيا 2023 قبل انطلاق ثمن النهائي شرورة الأعلى حرارة اليوم بـ 33 مئوية وطريف 4 درجات أكثر المنتخبات استحواذًا بكأس آسيا 2023 أسعار النفط تسجل أكبر مكاسب أسبوعية منذ أكتوبر التشكيل المتوقع لـ ريال مدريد ضد لاس بالماس بداية صعبة تنتظر موسيماني مع أبها
أظهر مقطع فيديو عرضته قناة الإخبارية إقبال المستهلكين على سوق الجراد الموسمي في بريدة بمبيعات يومية تصل إلى 10 آلاف ريال.
وأكد مراسل الإخبارية أن سوق بريدة يشهد توافر الجراد الذي تتراوح أسعاره بين 90 ريالاً إلى 250 ريالاً، حيث يلقى رواجًا كبيرًا من قبل المهتمين بأكله الذين يعتبرونه مقوي ومنشط عام للجسم.
وأضاف أحد الباعة أن هناك نوعاً مخلوطاً بين “زعيري ومكن” وآخر “مكن لحاله” ، ولفت آخر إلى أن أقل سعر 25 ريالاً وأعلى سعر يتجاوز 250 ريالاً.