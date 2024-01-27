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تتراوح أسعاره بين 90 ريالاً إلى 250 ريالاً

مبيعات يومية بـ 10 آلاف ريال في سوق الجراد ببريدة

السبت ٢٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:٤٨ مساءً
مبيعات يومية بـ 10 آلاف ريال في سوق الجراد ببريدة
المواطن - فريق التحرير

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أظهر مقطع فيديو عرضته قناة الإخبارية إقبال المستهلكين على سوق الجراد الموسمي في بريدة بمبيعات يومية تصل إلى 10 آلاف ريال.

أسعار الجراد

وأكد مراسل الإخبارية أن سوق بريدة يشهد توافر الجراد الذي تتراوح أسعاره بين 90 ريالاً إلى 250 ريالاً، حيث يلقى رواجًا كبيرًا من قبل المهتمين بأكله الذين يعتبرونه مقوي ومنشط عام للجسم.

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وأضاف أحد الباعة أن هناك نوعاً مخلوطاً بين “زعيري ومكن” وآخر “مكن لحاله” ، ولفت آخر إلى أن أقل سعر 25 ريالاً وأعلى سعر يتجاوز 250 ريالاً.

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