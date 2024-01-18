متحدث الجوازات: غرامة تشغيل العامل لدى الغير تصل لـ 100 ألف ريال

حلّ المتحدث الرسمي للجوازات، الرائد ناصر العتيبي، عصر اليوم، ضيفًا في برنامج من الرياض عبر أثير إذاعة FM العربية.

وتناول الرائد ناصر العتيبي تفاصيل الحملات الأمنية لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والعقوبات بحق المخالفين.

حملة وطن بلا مخالف

وقال: إن حملة وطن بلا مخالف وتقوم عليها وزارة الداخلية والقطاعات الأمنية والجهات الشريكة تعمل على ضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، ومن ضمن هذه القطاعات المديرية العامة للجوازات، ودورها في إنهاء الإجراءات وترحيل المخالفين بعد أن يتم التحقيق معهم وعرضهم على اللجان الإدارية شبه القضائية في إدارات متابعة الوافدين في مختلف مناطق المملكة.

المتحدث الرسمي باسم الجوازات الرائد ناصر العتيبي: ضبط حوالي 18.5 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل.. وعقوبات تصل إلى 100 ألف ريال #من_الرياض#العربيةFM#بالصوت_يصلكم_الخبر_وأكثر pic.twitter.com/d8jewDNY0I — FM العربية (@AlarabiyaFm) January 18, 2024

عقوبات بحق المخالفين

وتابع العتيبي أن الحملة لا تزال حتى اليوم تعمل وتقوم ولله الحمد، بتحقيق أهدافها في مختلف المملكة، وتم ضبط خلال الأسبوع الماضي 18 ألف وخمسمائة و38 من مخالفي الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وأضاف: “صاحب العمل الذي يمكِّن عمالته من العمل لدى الغير أو حتى لحسابهم الخاص ستطبق بحقه غرامة تصل إلى 100 ألف ريال، بالإضافة للسجن مدة تصل لستة أشهر، بالإضافة إلى الحرمان من الاستقدام لمدة تصل لخمس سنوات”.