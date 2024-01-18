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تناول تفاصيل الحملات الأمنية لضبط المخالفين

متحدث الجوازات: غرامة تشغيل العامل لدى الغير تصل لـ 100 ألف ريال

الخميس ١٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٢٢ مساءً
متحدث الجوازات: غرامة تشغيل العامل لدى الغير تصل لـ 100 ألف ريال
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المواطن - فريق التحرير

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حلّ المتحدث الرسمي للجوازات، الرائد ناصر العتيبي، عصر اليوم، ضيفًا في برنامج من الرياض عبر أثير إذاعة FM العربية.

وتناول الرائد ناصر العتيبي تفاصيل الحملات الأمنية لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والعقوبات بحق المخالفين.

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حملة وطن بلا مخالف

وقال: إن حملة وطن بلا مخالف وتقوم عليها وزارة الداخلية والقطاعات الأمنية والجهات الشريكة تعمل على ضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، ومن ضمن هذه القطاعات المديرية العامة للجوازات، ودورها في إنهاء الإجراءات وترحيل المخالفين بعد أن يتم التحقيق معهم وعرضهم على اللجان الإدارية شبه القضائية في إدارات متابعة الوافدين في مختلف مناطق المملكة.

عقوبات بحق المخالفين

وتابع العتيبي أن الحملة لا تزال حتى اليوم تعمل وتقوم ولله الحمد، بتحقيق أهدافها في مختلف المملكة، وتم ضبط خلال الأسبوع الماضي 18 ألف وخمسمائة و38 من مخالفي الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وأضاف: “صاحب العمل الذي يمكِّن عمالته من العمل لدى الغير أو حتى لحسابهم الخاص ستطبق بحقه غرامة تصل إلى 100 ألف ريال، بالإضافة للسجن مدة تصل لستة أشهر، بالإضافة إلى الحرمان من الاستقدام لمدة تصل لخمس سنوات”.

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