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متحدث الطائي: 4 أسباب جعلتنا نشك في تأجيل مباراتنا مع الاتحاد

الإثنين ١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:١١ مساءً
متحدث الطائي: 4 أسباب جعلتنا نشك في تأجيل مباراتنا مع الاتحاد
المواطن - محمد سمعه

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كشف ياسر الكنعان، المتحدث الرسمي لنادي الطائي، عن وجود 4 شكوك جعلته يتأكد من تأجيل مباراة فريقه ضد الاتحاد في الجولة الـ19 من بطولة دوري روشن، حيث كان من المقرر إقامة المباراة أول أمس السبت.

طائرة فريق الاتحاد

وقال الكنعان في تصريحات إذاعية: “كيف تعطي كريم بنزيما إجازة قبل مباراة مهمة؟، هذا أول سبب، سبب آخر، كيف يتزوج مدالله العليان قبل المباراة بيوم ومعروف أنه في مباراة غدًا؟، سبب ثالث حساب الاتحاد ينشر دائمًا صور اللاعبين في الطائرة قبل كل مباراة لأنها طائرة خاصة، عود إلى حساب الاتحاد لن تجد أي صور للاعبين في الطائرة خلال رحلة حائل”.

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وأضاف: “السبب الرابع، المغرد والإعلامي علاء سعيد المقرب من الاتحاد نشر عبر حسابه في منصة إكس صورة قال من خلالها إن طائرة لاعبي العميد كانت تطير فوق حائل حتى الساعة 11 مساءً ثم عادت إلى جدة في تمام 12 إلا ربعًا، الصورة التي استخدمها كانت لطائرة أخرى بين مطار حائل والمدينة، كيف عرف عودتها ؟، هل له شخص في هيئة الطيران؟”.

وفي وقت سابق، قال المتحدث الرسمي لنادي الطائي: “لم يتجاوب معنا أي أحد من الرابطة، نحن مستغربون ومتألمون من طريقة اتخاذ قرار التأجيل، من المفترض أن الرابطة تضمن عدالة المنافسة بين الأندية”.

وتابع خلال تصريحاته لبرنامج “المنتصف”: “لذلك يجب اتخاذ القرارات دون منح فرصة لأي طرف للتشكيك بها، وأبسط خطوة في هذه الحالة هو طلب تقرير من هيئة الطيران المدني أو من هيئة الأرصاد”.

وأردف: “كان يجب التواصل مع الهيئات الحكومية المعتبرة لتكون الفاصل في هذه المواضيع، لكن الرابطة استندت على تقرير شركة متعاقد معها منافسي وأجلت بناءً عليه، المشكلة الأكثر إيلامًا أن التأجيل اتخذ دون أي تنسيق معنا!”.

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