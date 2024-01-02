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متحدث نادي الصقور: جوائز كأس العلا الأكبر في تاريخ المسابقات

الثلاثاء ٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٠٠ صباحاً
متحدث نادي الصقور: جوائز كأس العلا الأكبر في تاريخ المسابقات
المواطن - فريق التحرير

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أوضح وليد الطويل المتحدث الرسمي لنادي الصقور السعودي أن مسابقة كأس العلا للصقور 2023، التي أطلقتها الهيئة الملكية للعلا بالشراكة مع نادي الصقور السعودي، شهدت حضوراً كثيفاً من جميع مناطق المملكة بالإضافة للمشاركين من دول الخليج، مشيراً إلى أن المتسابقين يتنافسون على جوائز تعد هي الأعلى في تاريخ مسابقات الصقور.

الصقور

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4 مسارات

وأشار الطويل في حديثه إلى أن قيمة جوائز المسابقة تبلغ 60 مليون ريال موزعة على أربعة مسارات تشمل مسار المحليين بعدد 12 شوطاً للملاك والملاك المحترفين خصص له مبلغ 10.4 مليون ريال، ومسار المتأهلين من مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور سواء ملاك أو ملاك المفتوح كذلك المحترفين سواء محليين أو دوليين سيكون هناك 48 شوطاً وتبلغ قيمة جوائزه 28.8 مليون ريال، بالإضافة إلى مسار النخبة المخصص لملاك والمحترفين المحليين والدوليين ويتضمن 6 أشواط بقيمة 10.5 مليون ريال، والمسار الرابع منها مخصص للمزاين بقيمة جوائز تبلغ 10.2 مليون ريال.

بيئة مناسبة

وأضاف أن السعودية تعد من أحد أهم المواقع البيئية والجغرافية المناسبة للصقور، كما أن العلا بيئة مناسبة للصقور إذ إن هجرتها تبدأ من الشمال الشرقي مروراً بمحافظة العلا.

مسابقات الصقور

يذكر أن المسابقة التي أطلقتها الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالتعاون مع نادي الصقور السعودي الخميس الماضي تستمر حتى 5 يناير 2024 وشارك بها أكثر من ألفي صقار من داخل وخارج المملكة.

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