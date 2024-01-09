متهمون بارتكاب جرائم متنوعة في قبضة الأمن

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أعلن الأمن العام، اليوم الثلاثاء، القبض على عدة متهمين بارتكاب جرائم متنوعة.
وذكر الأمن العام، عبر منصة إكس، أنه تم القبض على 8 مقيمين من الجنسية السورية ظهروا في محتوى مرئي في مشاجرة جماعية لخلاف بينهم.
كذلك تم القبض على مواطن أحرق أعلافًا ومعدة زراعية، ومواطنين ظهرا في محتوى مرئي في مشاجرة واعتداء على 3 سيدات في مكان عام.
وتابع الأمن العام، أنه إلحاقًا لبيان سابق بشأن تعرض مواطن لإطلاق نار أثناء وجوده بمنطقة جبيلة غير مأهولة بالسكان نتج عنه وفاته؛ فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوية المتهمين ومتابعتهما وهما مخالفان لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية.
في قبضة رجال الأمن .
#تم_القبض pic.twitter.com/jNlDRZ2qsT
— الأمن العام (@security_gov) January 9, 2024