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بعد تأدية الاختبار من 3 إلى 5 أيام عمل

متى تظهر نتائج الاختبارات الرقمية؟ تقويم التعليم تجيب

الجمعة ١٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٧:٤٦ مساءً
متى تظهر نتائج الاختبارات الرقمية؟ تقويم التعليم تجيب
المواطن - فريق التحرير

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أعادت هيئة تقويم التعليم التذكير بأن نتائج الاختبارات الرقمية يتم الإعلان عنها بعد تأدية الاختبار من 3 إلى 5 أيام عمل، علمًا بأن أيام العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس.

الاعتراض على النتائج

وبشأن الاعتراض على النتيجة، أوضحت العناية بالمستفيدين أن جميع عمليات إعداد الاختبارات وتطبيقها وتصحيحها تخضع لإجراءات جودة تضمن دقة نتائجها وخلوها من الأخطاء، لافتة إلى أنه يمكن للشخص رفع الملاحظات عبر منصة الدعم الموحدة.

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وتابعت: تُعلن نتائج الاختبارات الورقية بعد شهر من انتهاء فترة الاختبار، وعند تجاوز المدة المحددة وعدم ظهور نتيجة اختبارك؛ يَسعد فريق الدعم بخدمتك عبر منصة الدعم الموحدة.

 

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