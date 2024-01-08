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متى ينضم دي بروين إلى دوري روشن ؟ .. المريسل يكشف التفاصيل

الإثنين ٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:٠٢ صباحاً
متى ينضم دي بروين إلى دوري روشن ؟ .. المريسل يكشف التفاصيل
المواطن - فريق التحرير

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تحدث الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل عن موعد انضمام النجم البلجيكي كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي إلى دوري روشن السعودي.

وكان النجم البلجيكي شارك مساء أمس الأحد في مباراة مان سيتي ضد هيدرسيفيلد في كأس إنجلترا، حيث عاد للمباريات بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة.

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دي بروين - 1 - دوري روشن

وقال المريسل عبر حسابه في منصة “إكس”: “عودة النجم البلجيكي للملاعب بعد طول غياب بسبب الإصابة، واحتمالية قدومه للدوري السعودي في الفترة الصيفية كبيرة جدًّا”.

وينتهي عقد النجم البلجيكي، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي في صيف عام 2025، ويحظى باهتمام أكثر من ناد في دوري روشن السعودي، قبل أن تؤكد تقارير اهتمام القادسية بالتعاقد معه.

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