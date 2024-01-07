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لحملة الشهادة الجامعية للعمل في الرياض

مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف شاغرة

الأحد ٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٢٤ صباحاً
مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مجلس الضمان الصحي (هيئة حكومية) توفر 5 وظائف شاغرة لحملة الشهادة الجامعية في مختلف التخصصات الإدارية والهندسية والتقنية بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مسؤول الشراكات الاستراتيجية:
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثًا وكتابًة).
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال الشراكات الاستراتيجية.

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2- رئيس قسم التميز في الأعمال:
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الهندسة الصناعية) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال ذات صلة.
– إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثًا وكتابًة) مستوى متوسط.

3- رئيس قسم الجودة:
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الهندسة الصناعية) أو ما يعادلها.
– إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثًا وكتابًة).
– خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال ذات صلة.

4- مُحلل أول لتميز الأعمال:
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الهندسة الصناعية) أو ما يعادلها.
– المتطلبات الأساسية إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثًا وكتابًة).
– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في التميز في الأعمال ونظام إدارة الجودة ISO.

5- عالم بيانات:
– درجة البكالوريوس في تخصص (الرياضيات، الإحصاء، علوم الحاسب، علم البيانات، الذكاء الاصطناعي) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): اضغط هنا

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