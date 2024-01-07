مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف شاغرة

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أعلن مجلس الضمان الصحي (هيئة حكومية) توفر 5 وظائف شاغرة لحملة الشهادة الجامعية في مختلف التخصصات الإدارية والهندسية والتقنية بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
1- مسؤول الشراكات الاستراتيجية:
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثًا وكتابًة).
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال الشراكات الاستراتيجية.
2- رئيس قسم التميز في الأعمال:
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الهندسة الصناعية) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال ذات صلة.
– إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثًا وكتابًة) مستوى متوسط.
3- رئيس قسم الجودة:
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الهندسة الصناعية) أو ما يعادلها.
– إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثًا وكتابًة).
– خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال ذات صلة.
4- مُحلل أول لتميز الأعمال:
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الهندسة الصناعية) أو ما يعادلها.
– المتطلبات الأساسية إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثًا وكتابًة).
– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في التميز في الأعمال ونظام إدارة الجودة ISO.
5- عالم بيانات:
– درجة البكالوريوس في تخصص (الرياضيات، الإحصاء، علوم الحاسب، علم البيانات، الذكاء الاصطناعي) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): اضغط هنا