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مواصلة مسيرة التطوير والمتابعة والعطاء وفق الخطط والأهداف المنشودة

محافظ الأحساء خلال لقائه منسوبي الزكاة والضريبة والجمارك: جهود وخدمات تستحق الثناء

الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:٥٩ مساءً
محافظ الأحساء خلال لقائه منسوبي الزكاة والضريبة والجمارك: جهود وخدمات تستحق الثناء
المواطن - فريق التحرير

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التقى صاحب السموِّ الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، خلال المجلس الأسبوعي (الثلاثائية) بمقر المحافظة مساء أمس “ الثلاثاء “ محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي، وعددًا من منسوبي الهيئة بالمحافظة، بحضور أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة ومسؤولي الجهات الحكومية والأعيان والمهتمين والمختصين.

وأثنى سموّه على الجهود التي تقوم بها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذي سلوى والبطحاء الحدوديين، ومطار الأحساء الدولي، إضافةً للخدمات الزكوية والضريبية والجمركية التي يقدمها فرع الهيئة بمحافظة الأحساء.

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منظومة متكاملة من الخدمات

من جانبه أعرب محافظ الهيئة عن بالغ امتنانه لاهتمام وحرص سمو الأمير سعود بن طلال على ما يقدمه فرع الهيئة بالأحساء ومنفذ سلوى ومطار الأحساء الدولي من خدمات، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على نوعية وجودة الخدمات الجمركية والضريبة المقدمة للمستفيدين.

رؤية السعودية 2030

وفي سياق متصل، أوضح مدير فرع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالأحساء الأستاذ عبدالرحمن بن محمد البريك أن الفرع يعمل ضمن منظومة متكاملة مع بقية الجهات ذات العلاقة، لمواصلة مسيرة التطوير والمتابعة والعطاء وفق الخطط والأهداف المنشودة لمملكتنا الحبيبة بما يرتقي مع طموحات القيادة الرشيدة لوطننا الغالي، مقدماً شكره وتقديره لسمو محافظ الأحساء على اهتمامه وحرصه على ما يبذله سموّه من متابعة حثيثة لتلمس احتياج المواطنين والمحافظة من مشاريع تنموية رائدة، تعود على المواطنين بالخير والبركة وتساهم في تحقيق رؤية السعودية 2030.

وقدم الأستاذ عماد بن عبدالله الخواجة عرضًا عن أبرز الجهود التي قام بها فرع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالأحساء خلال عام 2023م.

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