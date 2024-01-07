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أقيمت على مدار ثلاثة أيام

محافظ بقيق يتوج الفائزين ببطولة منتجع سدرا لالتقاط الأوتاد

الأحد ٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٥٤ مساءً
محافظ بقيق يتوج الفائزين ببطولة منتجع سدرا لالتقاط الأوتاد
المواطن - فريق التحرير

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اختتمت مساء أمس بطولة منتجع سدرا لالتقاط الأوتاد في نسختها الأولى بمحافظة بقيق، التي تقام برعاية أمير المنطقة الشرقية وإشراف الاتحاد السعودي للفروسية.

وشملت البطولة التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام على ميدان منتجع سدرا الصحراوي بمحافظة بقيق، منافسات متنوعة (فردي الرمح وزوجي الرمح، فردي السيف وزوجي السيف، وحلق ووتد بالرمح وليمون ووتد بالسيف)، تنافس عليها 60 فارسًا وفارسة من (السعودية، قطر، الكويت).

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محافظ بقيق

تتويج الفائزين

وتوج محافظ بقيق زيد بن محمد أبو طالب، والرئيس التنفيذي للشركة المنظمة حماد الحماد الفائزين في البطولة، كما كرّموا الجهات الحكومية الداعمة والشركات الراعية للبطولة، وذلك بحضور عدد من المسؤولين والأعيان ورجال الأعمال في المنطقة الشرقية.

وجاءت نتائج البطولة على النحو التالي:

حقق فريق التميز1 المركز الأول، فيما حل فريق أكاديمية إمباري ثانيًا وجاء في المركز الثالث فريق الأساطير.

وعلى صعيد الأشواط الفردية مجمّعة حصل الفارس مهذل القحطاني على المركز الأول فيما جاء إبراهيم الحمادي في المركز الثاني وراشد المري في المركز الثالث.

محافظ بقيق

وعلى مستوى أشواط الرمح حقق الفارس إبراهيم الحمادي المركز الأول، فيما حقق الفارس مهذل القحطاني المركز الأول على مستوى أشواط السيف

وفي ختام حفل التتويج تم السحب على جوائز الجمهور التي شملت سيارة وخيل عربي أصيل وليالٍ مجانية في منتجع سدرا.

محافظ بقيق

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