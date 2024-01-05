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البطولة يصاحبها العديد من الفعاليات الترفيهية

محافظ بقيق يفتتح بطولة منتجع سدرا لالتقاط الأوتاد

الجمعة ٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:١٥ صباحاً
محافظ بقيق يفتتح بطولة منتجع سدرا لالتقاط الأوتاد
المواطن - فريق التحرير

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تحت رعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، افتتح محافظ بقيق زيد بن محمد أبو طالب، مساء أمس الخميس بطولة منتجع سدرا لالتقاط الأوتاد في نسختها الأولى، حيث تقام بإشراف الاتحاد السعودي للفروسية وبمشاركة 60 فارسًا وفارسة، وذلك على ميدان منتجع سدرا الصحراوي بمحافظة بقيق.

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نجاحات متتالية

ونوه محافظ بقيق برعاية أمير المنطقة الشرقية للبطولة واهتمامه ومتابعته للنشاطات والفعاليات التي تقام في المحافظة، مما جعلها تحقق النجاحات المتتالية خلال استضافتها للمناشط المختلفة، ومنها هذه البطولة التي تشهد حضورًا كثيفًا من المهتمين برياضة الفروسية والتقاط الأوتاد وجمال الخيل.

فعاليات ترفيهية

من جانبه أكد حماد الحماد الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة أن البطولة يصاحبها العديد من الفعاليات الترفيهية المتنوعة التي تعزز تجربة الجمهور الحاضر، منوهًا بالدور المجتمعي الذي تتيحه البطولة من خلال تخصيص أركان لمستفيدي جمعية بر الشرقية لعرض منتجاتهم على جمهور البطولة والمساهمة في تمكينهم ودعمهم.

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