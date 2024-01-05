وصول أول إرسالية مواشٍ حية من أستراليا بعد توقف 13 عامًا محافظ بقيق يفتتح بطولة منتجع سدرا لالتقاط الأوتاد عسيري: ما يتردد بشأن عدم سلامة اللقاحات غير صحيح حساب المواطن: إيداع الدعم 10 يناير مخاطر تناول الهرمونات بحثًا عن بناء العضلات سوق الأولين تجربة ثقافية فريدة من نوعها تحاكي أصالة نجد خالد بن سعود يزور الشيخ أحمد الخريصي في منزله نائب مدير عام الجوازات في جلسة بمؤتمر ومعرض خدمات الحج الأربعاء وظائف شاغرة للجنسين بالبنك الإسلامي 30 وظيفة شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة
تحت رعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، افتتح محافظ بقيق زيد بن محمد أبو طالب، مساء أمس الخميس بطولة منتجع سدرا لالتقاط الأوتاد في نسختها الأولى، حيث تقام بإشراف الاتحاد السعودي للفروسية وبمشاركة 60 فارسًا وفارسة، وذلك على ميدان منتجع سدرا الصحراوي بمحافظة بقيق.
ونوه محافظ بقيق برعاية أمير المنطقة الشرقية للبطولة واهتمامه ومتابعته للنشاطات والفعاليات التي تقام في المحافظة، مما جعلها تحقق النجاحات المتتالية خلال استضافتها للمناشط المختلفة، ومنها هذه البطولة التي تشهد حضورًا كثيفًا من المهتمين برياضة الفروسية والتقاط الأوتاد وجمال الخيل.
من جانبه أكد حماد الحماد الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة أن البطولة يصاحبها العديد من الفعاليات الترفيهية المتنوعة التي تعزز تجربة الجمهور الحاضر، منوهًا بالدور المجتمعي الذي تتيحه البطولة من خلال تخصيص أركان لمستفيدي جمعية بر الشرقية لعرض منتجاتهم على جمهور البطولة والمساهمة في تمكينهم ودعمهم.