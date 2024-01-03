محافظ حفر الباطن يثمن دور فرع الصحفيين في الاهتمام بجودة الطرح الإعلامي

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استقبل الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل، محافظ حفر الباطن، رئيس فرع هيئة الصحفيين السعوديين بالمحافظة سلمان المشلحي وعددًا من أعضاء الفرع.
واطلع محافظ حفر الباطن على تقرير أعمال الهيئة في تطوير العمل الصحفي والإعلامي من خلال ما قدمه الفرع من برامج تطويرية ودورات تدريبية في مجالات الصحافة والإعلام لأبناء وبنات المحافظة، مثمنًا دور فرع هيئة الصحفيين السعوديين في الاهتمام بجودة الطرح الإعلامي، وتنسيق الجهود الإعلامية لإبراز ما تشهده المملكة بشكل عام من تنمية شاملة، بالإضافة إلى ما تزخر به المحافظة بشكل خاص من مقومات تنموية وثقافية.