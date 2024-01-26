محكمة العدل الدولية تصدر قرارها التاريخي ضد إسرائيل اليوم

تصدر محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة قرارها التاريخي في الدعوى المرفوعة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جريمة إبادة جماعية في غزة والتي تطالب أيضا باتخاذ إجراءات فورية لوقف العمليات الإسرائيلية في غزة.

قرار محكمة العدل الدولية

ولن يتطرق قرار المحكمة اليوم للتهمة الأساسية في القضية – جريمة الإبادة الجماعية – بل سينصب على الشق العاجل منها وهو فرض إجراءات طارئة على إسرائيل تتضمن وقف عملياتها العسكرية في غزة.

الضغط الدولي على إسرائيل

ومن شأن صدور قرار عن محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل أن يزيد الضغط السياسي على الدولة العبرية، ويتوقع مراقبون كثر أنه يمكن أن يكون بمثابة حجة لفرض عقوبات عليها.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أكد في وقت سابق أنه لن يكون ملزمًا بأي أمر من المحكمة.

والمعروف أن القرارات التي تصدرها المحكمة التي تبت في النزاعات بين الدول، تكون ملزمة قانونًا ولا يمكن الطعن فيها، لكن المحكمة لا تملك سلطة واسعة لتنفيذ أحكامها.

ورفعت جنوب إفريقيا الدعوى التي تتهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، المبرمة في العام 1948 كرد عالمي على المحرقة اليهودية، وقد أيدت العديد من الدول الإسلامية والعربية جنوب إفريقيا في دعوتها.