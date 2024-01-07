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عودة توقعات هطول الأمطار على معظم المناطق

محلل طقس ينبه : استقرار الأحوال الجوية لن يطول

الأحد ٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٥:١٨ مساءً
محلل طقس ينبه : استقرار الأحوال الجوية لن يطول
المواطن - فريق التحرير

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توقع محلل الطقس عقيل العقيل أن استقرار الأحوال الجوية في معظم المناطق لن يدوم طويلًا بسبب عودة الأمطار إلى الهطول بداية من الأسبوع المقبل.

وقال العقيل إن المملكة تشهد عبورًا مرتفعًا جويًا أدى إلى حالة من الدفء والاستقرار الجوي لكنه لن يطول حيث ستعود توقعات هطول الأمطار على معظم المناطق بداية من الأسبوع المقبل.

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درجات الحرارة

بدوره قال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني إن شتاء العام الحالي دافئ نسبيًا حيث لم نسجل إلى الآن درجات حرارة منخفضة كما في الأعوام السابقة.

توقعات الأحوال الجوية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على الأجزاء الشمالية والوسطى من المملكة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

https://twitter.com/i/status/1743877321113600017
https://twitter.com/i/status/1743970514593345943

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