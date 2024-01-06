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استعدادًا لكأس أمم آسيا

محمد البريك يثير الجدل رغم استدعائه لقائمة المنتخب السعودي

السبت ٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٠٦ مساءً
محمد البريك يثير الجدل رغم استدعائه لقائمة المنتخب السعودي
المواطن - محمد سمعه

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أثار اللاعب محمد البريك ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، الجدل وذلك بعد استدعائه لقائمة المنتخب السعودي استعدادًا لانطلاق بطولة كأس أمم آسيا 2023 في قطر.

ونشر البريك عبر حسابه في Snap Chat صورة له وهو في العاصمة الفرنسية باريس، رغم استدعائه لمعسكر الأخضر في قطر.

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استدعاء محمد البريك مع لاعبين آخرين

وبالأمس، قرر المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني استدعاء 3 لاعبين، وهم؛ محمد البريك، طلال حاجي وريان حامد، للانضمام إلى معسكر الأخضر المقام حاليًا في سيلين بقطر، ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي استعدادًا لكأس آسيا 2023.

محمد البريك في فرنسا

وكان المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أعلن أمس الجمعة عن تعرض النجم أيمن يحيى لإصابة في مفصل الكاحل الأيمن خلال مشاركته في ودية لبنان بالأمس، ولم يُشارك في التدريبات الجماعية.

وستُقام كأس آسيا 2023 في قطر خلال الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير، ويتواجد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة السادسة التي تضم بجواره كلًا من، تايلاند، قيرغيزستان وعمان.

 

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