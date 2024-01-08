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محمد البريك ينضم لتدريبات المنتخب السعودي بعد عودته من باريس

الإثنين ٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٤٨ مساءً
محمد البريك ينضم لتدريبات المنتخب السعودي بعد عودته من باريس
المواطن - فريق التحرير

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انضم اللاعب محمد البريك صباح اليوم الاثنين لتدريبات المنتخب السعودي، وذلك بعد تواجده لفترة في العاصمة الفرنسية باريس.

وكان المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني قرر يوم الجمعة الماضية، استدعاء 3 لاعبين، وهم؛ محمد البريك، طلال حاجي وريان حامد، للانضمام إلى معسكر الأخضر المقام حاليًّا في سيلين بقطر، ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي استعدادًا لكأس آسيا 2023.

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وكان البريك خرج من القائمة النهائية للأخضر لكأس أمم آسيا، وسافر إلى باريس لقضاء إجازته، وتأخر انضمامه للمعسكر لأن استدعاءه جاء بشكل مفاجئ، وكان يوجد صعوبة في حجز تذاكر الطيران، وذلك قبل انضمامه لبعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم.

محمد البريك

ويستعد الأخضر، لمواجهة المنتخب الفلسطيني الأول لكرة القدم، مساء غدٍ الثلاثاء، على إستاد نادي الوكرة القطري، ضمن البرنامج الإعدادي للمشاركة في بطولة كأس آسيا 2023.

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