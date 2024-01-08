محمد البريك ينضم لمعسكر الأخضر اليوم

يستعد النجم محمد البريك، للانضمام إلى معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم المقام في العاصمة القطرية الدوحة، استعدادًا لبطولة كأس آسيا 2023.

محمد البريك يستعد للانضمام للمعسكر

وسينضم محمد البريك لمعسكر الأخضر، اليوم الاثنين، وذلك بعد حصوله على إذن رسمي من المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، حيث كان يقوم بإنهاء بعض الأعمال الخاصة به، وذلك وفقًا لـ”الشرق الأوسط”.

وكان مانشيني، قد استدعى 3 لاعبين، يوم الجمعة الماضي، وهم؛ محمد البريك، ريان حامد وطلال حاجي، تحسبًا لاستبعاد أي لاعب قبل انطلاق كأس آسيا.

وانضم ريان حامد وطلال حاجي لمعسكر الأخضر، وشاركوا في التدريبات الجماعية، فيما لم يحضر البريك، ويتواجد في باريس، ما أثار حالة من الجدل بشأن موقفه من الالتحاق بالبعثة، قبل أن تؤكد تقارير انضمامه اليوم.

منتخب السعودية يُلاقي فلسطين

ومن المقرر أن تُقام مباراة منتخب السعودية ضد فلسطين الودية، عند الساعة السادسة والنصف مساء يوم غد الثلاثاء، على ملعب “سيلين” في قطر.

ولن تُذاع مواجهة الغد عبر أي قناة، حيث قرر المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني عدم نقل المباريات الودية التي سيخوضها الأخضر، استعدادًا لكأس آسيا 2023، لفرض مزيد من السرية على التحضيرات.