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استعدادًا للمشاركة بكأس آسيا

محمد البريك ينضم لمعسكر الأخضر اليوم

الإثنين ٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:٤٥ مساءً
محمد البريك ينضم لمعسكر الأخضر اليوم
المواطن - فريق التحرير

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يستعد النجم محمد البريك، للانضمام إلى معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم المقام في العاصمة القطرية الدوحة، استعدادًا لبطولة كأس آسيا 2023.

محمد البريك يستعد للانضمام للمعسكر

وسينضم محمد البريك لمعسكر الأخضر، اليوم الاثنين، وذلك بعد حصوله على إذن رسمي من المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، حيث كان يقوم بإنهاء بعض الأعمال الخاصة به، وذلك وفقًا لـ”الشرق الأوسط”.

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محمد البريك
البريك – المصدر @SaudiNT

وكان مانشيني، قد استدعى 3 لاعبين، يوم الجمعة الماضي، وهم؛ محمد البريك، ريان حامد وطلال حاجي، تحسبًا لاستبعاد أي لاعب قبل انطلاق كأس آسيا.

وانضم ريان حامد وطلال حاجي لمعسكر الأخضر، وشاركوا في التدريبات الجماعية، فيما لم يحضر البريك، ويتواجد في باريس، ما أثار حالة من الجدل بشأن موقفه من الالتحاق بالبعثة، قبل أن تؤكد تقارير انضمامه اليوم.

محمد البريك
البريك – المصدر @SaudiNT

منتخب السعودية يُلاقي فلسطين

ومن المقرر أن تُقام مباراة منتخب السعودية ضد فلسطين الودية، عند الساعة السادسة والنصف مساء يوم غد الثلاثاء، على ملعب “سيلين” في قطر.

ولن تُذاع مواجهة الغد عبر أي قناة، حيث قرر المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني عدم نقل المباريات الودية التي سيخوضها الأخضر، استعدادًا لكأس آسيا 2023، لفرض مزيد من السرية على التحضيرات.

منتخب السعودية
لاعبو المنتخب – المصدر saff

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