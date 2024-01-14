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إضافة لمهامه الإعلامية

محمد الحسن متحدثًا لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات

الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٤:٣٥ مساءً
محمد الحسن متحدثًا لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات
المواطن - واس

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أصدر مجلس إدارة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية قرارًا بتعيين محمد بن عبدالله الحسن متحدثًا رسميًا باسم الهيئة، إضافةً إلى مهامه بصفته مديرًا تنفيذيًا للإدارة العامة للإعلام والتواصل المؤسسي.

تعزيز قنوات التواصل

يأتي هذا القرار تأكيدًا على حرص هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية على تعزيز قنوات التواصل الدائمة وإيمانها بأهمية التعاون المستمر مع وسائل الإعلام، واهتمامها بمد جسور التواصل مع الجمهور المحلي والدولي بما يحقق رسالة الهيئة إعلاميًا بمنهجية واضحة وشفَّافة وذلك للتعريف بجهود الهيئة ومساهماتها ومنجزاتها، فضلًا عن تسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بمشاريع ومبادرات الهيئة.

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