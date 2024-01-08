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رسالته للغرب من بيت الشعر: لو نصل عنان السماء حنّا بدو

محمد بن سلمان في المخيم الشتوي فخامة وهيبة أينما كان وكيفما كان

الإثنين ٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٢٦ مساءً
محمد بن سلمان في المخيم الشتوي فخامة وهيبة أينما كان وكيفما كان
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المواطن - فريق التحرير

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بابتسامة واثقة، ظهر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في المخيم الشتوي بالعُلا، مع السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام.

وجسد اللقاء ‏التراث العريق الذي يحيط بالمستقبل الزاهر والمشرق، حيث جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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ابتسامة واثقة

وتفاعل المواطنون مع استقبال ولي العهد للسيناتور الأمريكي في المخيم الشتوي، ومع ابتسامة الأمير محمد بن سلمان الواثقة والتي تنم عن الفخامة والهيبة.

وعبر منصة إكس، رصدت “المواطن” تعليقات المواطنين ومنهم ناصر الأسمري الذي قال: سيدي ولي العهد فخامة وهيبة أينما كان وكيفما كان.

وعلقت نوف: بيت شعر جمييل وجلسة سمو ولي العهد محمد بن سلمان الله يحفظه ويسدد خطاه وينصره على أعدائه.

أما أحمد العنزي فقال:

سلام يدار الحضاره والإسلام *** يا مملكة سلمان صقر العروبه

سلام يا محمد يالحر ضيغام *** القايد اللي كلنا في دروبه

رؤيه وتاريخ وحضاره لقدام *** بحنكه وسياسه وقو باس صلوبه

بيرق علمنا فوق رايات الاعلام *** والمملكه بين الشعوب محبوبه

حنا لكم يا سيدي درع وحزام *** دون الوطن ارواحنا تبشرو به

أما الطارق فقال: البدوي الأصيل يتحكم بالعالم من خيمته ويعتز بأصله، الله يحفظك يابو سلمان، فيما علق عبدالوهاب بن سنوسي:

قبل السهل حنّا تحملنا الوعر *** وكانت بيوت اجدادنا من السدو

رسالته للغرب من بيت الشعر *** لو ناصل عنان السماء حنّا بدو

وعلق عبدالرحمن: الخيمة ما شاء الله مرتبة والتصميم التراثي، كما علق محمد سليمان العنزي بقوله:

على مرْكَاكْ يا سابق زمانك والفخر يزهاك *** تريّح والله إنّك في مداد الأرض سيّدها

ودعا خالد: جعل هذا الوجه يا رب علينا عمره مديد وحكمه مديد وعدله مديد تاج ونبض ونور الوطن يا رب احفظه وزيده قوة ونصر وتمكين، فيما قال نايف الغويري: الله يديم ابتسامتك يا فخر الوطن وعزها.

أما خالد الحربي فقال: ابتسامة وطن، وإشراقة مستقبل، دُمت لشعب يفديك بروحه.

 

 

 

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