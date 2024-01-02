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ضمن منافسات الموسم الحالي

محمد صلاح يتألق بـ4 أرقام مميزة في البريميرليج

الثلاثاء ٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:٣٤ مساءً
محمد صلاح يتألق بـ4 أرقام مميزة في البريميرليج
المواطن - فريق التحرير

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واصل النجم المصري الدولي محمد صلاح، تألقه اللافت مع ليفربول هذا الموسم، ليُحقق أكثر من رقم مميز في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

محمد صلاح يخطف الأنظار

وشارك محمد صلاح كأساسي في مباراة ليفربول ضد نيوكاسل بالأمس، ونجح في تسجيل هدفين، ويرفع رصيده إلى 14 هدفًا، ويتصدر قائمة هدافي البريميرليج.

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محمد صلاح
احتفال صلاح – المصدر @LFC

وأصبح محمد صلاح، أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعدما قدم 8 تمريرات حاسمة، كما أنه الأكثر صناعة للفرص الخطيرة برصيد 17 فرصة، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات “سوفاسكور”.

محمد صلاح
صلاح – المصدر @premierleague

ووصل محمد صلاح لـ150 هدفًا في البريميرليج مع ليفربول، ليصبح خامس لاعب يحقق هذا الإنجاز مع ناد واحد في البطولة، وذلك بعد هاري كين “توتنهام”، سيرجيو أجويرو “مانشستر سيتي”، واين روني “مانشستر يونايتد” وتيري هنري “آرسنال”.

محمد صلاح
صلاح – المصدر @MoSalah

فوز ليفربول ضد نيوكاسل

وكان الفريق الأول لكرة القدم ليفربول قد لعب ضد نظيره نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ونجح الريدز في تحقيق الفوز بنتيجة 4\2.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول إلى 45 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وبفارق 3 نقاط عن ملاحقه أستون فيلا، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 29 نقطة في المركز التاسع.

ليفربول
لاعبو الفريق – المصدر @LFC

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