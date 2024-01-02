محمد صلاح يتألق بـ4 أرقام مميزة في البريميرليج

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واصل النجم المصري الدولي محمد صلاح، تألقه اللافت مع ليفربول هذا الموسم، ليُحقق أكثر من رقم مميز في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وشارك محمد صلاح كأساسي في مباراة ليفربول ضد نيوكاسل بالأمس، ونجح في تسجيل هدفين، ويرفع رصيده إلى 14 هدفًا، ويتصدر قائمة هدافي البريميرليج.
وأصبح محمد صلاح، أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعدما قدم 8 تمريرات حاسمة، كما أنه الأكثر صناعة للفرص الخطيرة برصيد 17 فرصة، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات “سوفاسكور”.
ووصل محمد صلاح لـ150 هدفًا في البريميرليج مع ليفربول، ليصبح خامس لاعب يحقق هذا الإنجاز مع ناد واحد في البطولة، وذلك بعد هاري كين “توتنهام”، سيرجيو أجويرو “مانشستر سيتي”، واين روني “مانشستر يونايتد” وتيري هنري “آرسنال”.
وكان الفريق الأول لكرة القدم ليفربول قد لعب ضد نظيره نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ونجح الريدز في تحقيق الفوز بنتيجة 4\2.
ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول إلى 45 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وبفارق 3 نقاط عن ملاحقه أستون فيلا، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 29 نقطة في المركز التاسع.