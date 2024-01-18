محمد صلاح يسعى لمواصلة تألقه ضد غانا

يتطلع نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح لمواصلة التألق مع منتخب مصر الأول لكرة القدم ضد غانا، وقيادة الفراعنة لتحقيق الفوز في مباراة اليوم.

منتخب مصر ضد غانا

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر ضد غانا، اليوم الخميس، عند الساعة الحادية عشرة بتوقيت السعودية، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

محمد صلاح يتألق أمام غانا

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن أول أهداف محمد صلاح مع منتخب مصر الأول لكرة القدم في بطولة كأس الأمم الإفريقية، جاء في شباك غانا في نسخة عام 2017، والتي حسمها الفرعنة بهدف نظيف.

وأشارت “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن صلاح نجح في التسجيل سجل في كل من آخر مباراتين له ضد منتخب غانا، في تصفيات كأس العالم 2016 وفي كأس الأمم الأفريقية 2017.

ويستعد محمد صلاح لبدء مباراة مصر ضد غانا، حيث جاء التشكيل كالتالي؛ محمد الشناوي، عمر كمال، محمد عبدالمنعم، أحمد حجازي، محمد حمدي، حمدي فتحي، محمد النني، إمام عاشور، صلاح، عمر مرموش ومصطفى محمد.