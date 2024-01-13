محمد صلاح يصدم الهلال بقراره النهائي

فكر نادي الهلال في الفترة الأخيرة في التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي في صيف العام الحالي.

وقال الصحفي الإنجليزي ” دايفيد أورنستين” إن صلاح رفض عرض الهلال مفضلًا البقاء في ليفربول خلال الفترة المقبلة”.

ومن المنتظر أن يفكر ليفربول في تجديد عقد صلاح حتى عام 2027، مع رفع قيمة راتبه السنوي إلى 13 مليون يورو.

رد وكيل محمد صلاح

وفي وقت سابق، رد الكولومبي رامي عباس وكيل المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي على ما تردد حول اقتراب موكله من الانتقال للدوري الإسباني في الفترة المقبلة.

وكان الإعلامي الرياضي الفرنسي سانتي أونا قال عبر حسابه في منصة “إكس” بوقت سابق: “المهاجم المصري صلاح منفتح على مغادرة ليفربول في صيف 2023، في حال الرحيل، هو يُفضل الانتقال لإسبانيا”.

ورد رامي عباس على تغريدة أونا السابقة: “أنت لا تعرف أي شيء”.