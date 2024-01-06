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لم يفلح في الفوز باللقب مرتين

محمد صلاح يطارد أول لقب إفريقي له مع منتخب مصر

السبت ٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٦:٤٦ مساءً
محمد صلاح يطارد أول لقب إفريقي له مع منتخب مصر
المواطن - محمد سمعه

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يحلم اللاعب المصري محمد صلاح بالفوز بأول لقب له في بطولة كأس الأمم الإفريقية، مع منتخب بلاده وذلك مع انطلاق النسخة الـ34 من البطولة شهر يناير الجاري في دولة كوت ديفوار.

ماذا فعل محمد صلاح في نهائيي 2017 و 2021 ؟

ووصل محمد صلاح من قبل لنهائي كأس الأمم الإفريقية مرتين عامي 2017 و 2021 أمام منتخبي الكاميرون والسنغال على الترتيب، لكن منتخب الفراعنة خسر النهائي مرتين.

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يرغب صلاح صاحب الـ31 عامًا في كسر العقدة التي لازمته مرتين في النهائي، والفوز باللقب الأول له في كأس أمم إفريقيا واللقب الثامن في تاريخ المنتخب المصري.

منتخب مصر يُعد الأكثر تتويجًا بلقب كأس أمم إفريقيا في 7 مناسبات أعوام 1957 و 1959 و 1986 و 1998 و 2006 و 2008 و 2010.

صلاح في نهائي 2021

مجموعات كأس أمم إفريقيا 

وجاءت المجموعة الأولى مكونة من: “كوت ديفوار البلد المضيف، نيجيريا، غينيا الاستوائية، غينيا بيساو”.

المجموعة الثانية مكونة من: “مصر، غانا، الرأس الأخضر، موزمبيق”.

المجموعة الثالثة مكونة من: “السنغال، الكاميرون، غينيا كوناكري، جامبيا”.

المجموعة الرابعة مكونة من: “الجزائر، بوركينا فاسو، موريتانيا، أنجولا”.

المجموعة الخامسة مكونة من: “تونس، مالي، جنوب إفريقيا، ناميبيا”.

المجموعة السادسة: “المغرب، الكونغو الديمقراطية، زامبيا، تنزانيا”.

وكان المنتخب السنغالي تُوج بلقب كأس أمم إفريقيا 2021 الذي أُقيم في الكاميرون على حساب منتخب مصر.

صلاح في نهائي 2017

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