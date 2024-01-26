محمد كنو أفضل لاعبي الأخضر بكأس آسيا 2023

خطف النجم محمد كنو، الأنظار مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم ضمن منافسات بطولة كأس آسيا 2023، ليكون من أبرز لاعبيه حتى الآن.

محمد كنو يخطف الأنظار

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن محمد كنو الأعلى تقييمًا بين لاعبي منتخب السعودية ضمن منافسات مرحلة المجموعات.

وشارك محمد كنو صاحب الـ29 عامًا، في 3 مباريات، ونجح في هز الشباك مرة واحدة، وقام بـ9 تسديدات بينهم تسديدتان على المرمى، وصنع 4 فرص، وقام بـ9 كرات طويلة ناجحة من أصل 12.

وبلغ معدل تمرير الناجح لمحمد كنو 88%، حيث يقوم بـ54.4 تمريرة ناجحة في كل مباراة، ويقوم بـ1.7 تدخل في كل لقاء، وينجح في استرجاع الكرة 5.3 مرة في كل مواجهة، ومنحته “سوفاسكور” تقييمًا بـ7.73 درجة.

الأخضر يواجه كوريا الجنوبية

ولعب منتخب السعودية ضد تايلاند بالأمس، على استاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس آسيا 2023، وانتهت المباراة بالتعادل بدون أهداف.

ورفع الأخضر رصيده إلى 7 نقاط، ليتصدر المجموعة السادسة بكأس آسيا 2023؛ ويضرب موعدًا في دور الـ16 مع منتخب كوريا الجنوبية الأول لكرة القدم، وصيف المجموعة الخامسة بـ5 نقاط.