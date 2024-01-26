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ضمن منافسات مرحلة المجموعات

محمد كنو أفضل لاعبي الأخضر بكأس آسيا 2023

الجمعة ٢٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٥٩ صباحاً
محمد كنو أفضل لاعبي الأخضر بكأس آسيا 2023
المواطن - فريق التحرير

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خطف النجم محمد كنو، الأنظار مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم ضمن منافسات بطولة كأس آسيا 2023، ليكون من أبرز لاعبيه حتى الآن.

محمد كنو يخطف الأنظار

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن محمد كنو الأعلى تقييمًا بين لاعبي منتخب السعودية ضمن منافسات مرحلة المجموعات.

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محمد كنو
كنو – المصدر @afcasiancup_ar

وشارك محمد كنو صاحب الـ29 عامًا، في 3 مباريات، ونجح في هز الشباك مرة واحدة، وقام بـ9 تسديدات بينهم تسديدتان على المرمى، وصنع 4 فرص، وقام بـ9 كرات طويلة ناجحة من أصل 12.

وبلغ معدل تمرير الناجح لمحمد كنو 88%، حيث يقوم بـ54.4 تمريرة ناجحة في كل مباراة، ويقوم بـ1.7 تدخل في كل لقاء، وينجح في استرجاع الكرة 5.3 مرة في كل مواجهة، ومنحته “سوفاسكور” تقييمًا بـ7.73 درجة.

محمد كنو
كنو – المصدر afc

الأخضر يواجه كوريا الجنوبية

ولعب منتخب السعودية ضد تايلاند بالأمس، على استاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس آسيا 2023، وانتهت المباراة بالتعادل بدون أهداف.

ورفع الأخضر رصيده إلى 7 نقاط، ليتصدر المجموعة السادسة بكأس آسيا 2023؛ ويضرب موعدًا في دور الـ16 مع منتخب كوريا الجنوبية الأول لكرة القدم، وصيف المجموعة الخامسة بـ5 نقاط.

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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