مستشعر الضوء في الهواتف الذكية وسيلة للتجسس دون تشغيل الكاميرا إحباط تهريب 115 كجم من القات بجازان صيني يجمع ثروة طائلة من تمزيق صور المطلقين محمد كنو: الكرة مليئة بالمفاجآت وهدفنا المنافسة على اللقب منتخب السعودية الأكثر استحواذًا بكأس آسيا 2023 فيصل بن فرحان يناقش تطورات الأوضاع في غزة مع نظيره الأردني أطعمة شتوية تحفظ الصحة وتعزز المناعة نائب أمير مكة يمنع إقامة الحفلات الترحيبية أو جمع مبالغ مالية أثناء زيارته للمحافظات فيصل الغامدي ضمن مواهب شابة تألقت بالجولة الثانية طبيعة إصابة حسان تمبكتي
طالب نجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، محمد كنو، لاعبي الأخضر الحذر بعد التأهل إلى دور الـ16 من كأس آسيا 2023، متمنيًا إسعاد الجماهير والتتويج باللقب.
وقال محمد كنو: “كرة القدم مليئة بالمفاجآت وقد شاهدنا بعض النتائج المفاجئة في هذه البطولة وبالتالي علينا التركيز وأن تكون لدينا ثقة عالية بأنفسنا من أجل الذهاب إلى أبعد نقطة وإسعاد الجماهير السعودية”.
وتابع خلال تصريحاته لموقع الاتحاد الآسيوي: “لدينا العديد من لاعبي الخبرة القادرين على تقديم الإضافة، والآن عليّنا اللعب بروح جماعية عالية وتطبيق خطط المدرب لتحقيق النتائج التي نبحث عنها والمنافسة بقوة على لقب البطولة”.
وبشأن مباراة السعودية ضد قرغيزستان، قال محمد كنو: “أهدي هذا الفوز للشعب والجماهير السعودية على دعمهم ومؤازرتهم لنا، وأعتقد أننا قدمنا أداءً جيداً، وحققنا هدفنا في هذا الدور وهو ضمان التأهل للدور القادم”.
وتابع محمد كنو: “كنّا نطمح بتسجيل المزيد من الأهداف خاصة في ظل النقص العددي في صفوف المنافس، لكننا لم ننجح في ذلك رغم أننا صنعنا الكثير من الفرص، ولكن الأهم في النهاية أننا حصلنا على النقاط الثلاث”.
وضمن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم؛ التأهل رسميًا إلى دور الـ16 من بطولة كأس آسيا 2023، بعد فوزه على قرغيزستان بالأمس، ويستعد لمواجهة تايلاند، يوم الخميس المقبل، في ختام مرحلة المجموعات.