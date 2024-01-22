محمد كنو: الكرة مليئة بالمفاجآت وهدفنا المنافسة على اللقب

طالب نجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، محمد كنو، لاعبي الأخضر الحذر بعد التأهل إلى دور الـ16 من كأس آسيا 2023، متمنيًا إسعاد الجماهير والتتويج باللقب.

محمد كنو يُحذر من المفاجآت

وقال محمد كنو: “كرة القدم مليئة بالمفاجآت وقد شاهدنا بعض النتائج المفاجئة في هذه البطولة وبالتالي علينا التركيز وأن تكون لدينا ثقة عالية بأنفسنا من أجل الذهاب إلى أبعد نقطة وإسعاد الجماهير السعودية”.

وتابع خلال تصريحاته لموقع الاتحاد الآسيوي: “لدينا العديد من لاعبي الخبرة القادرين على تقديم الإضافة، والآن عليّنا اللعب بروح جماعية عالية وتطبيق خطط المدرب لتحقيق النتائج التي نبحث عنها والمنافسة بقوة على لقب البطولة”.

كنو يشكر الجماهير على الدعم

وبشأن مباراة السعودية ضد قرغيزستان، قال محمد كنو: “أهدي هذا الفوز للشعب والجماهير السعودية على دعمهم ومؤازرتهم لنا، وأعتقد أننا قدمنا أداءً جيداً، وحققنا هدفنا في هذا الدور وهو ضمان التأهل للدور القادم”.

وتابع محمد كنو: “كنّا نطمح بتسجيل المزيد من الأهداف خاصة في ظل النقص العددي في صفوف المنافس، لكننا لم ننجح في ذلك رغم أننا صنعنا الكثير من الفرص، ولكن الأهم في النهاية أننا حصلنا على النقاط الثلاث”.

وضمن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم؛ التأهل رسميًا إلى دور الـ16 من بطولة كأس آسيا 2023، بعد فوزه على قرغيزستان بالأمس، ويستعد لمواجهة تايلاند، يوم الخميس المقبل، في ختام مرحلة المجموعات.