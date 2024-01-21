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خلال مباراة السعودية وقرغيزستان

محمد كنو يترك بصمته الأولى بكأس آسيا

الأحد ٢١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٢٣ مساءً
محمد كنو يترك بصمته الأولى بكأس آسيا
المواطن - فريق التحرير

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خطف النجم محمد كنو، الأنظار مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم خلال أحداث الشوط الأول من مباراة قرغيزستان ضمن منافسات بطولة كأس آسيا 2023.

محمد كنو يسجل أول أهدافه بآسيا

وشارك محمد كنو بشكل أساسي في مباراة المنتخب السعودي ضد قرغيزستان، ونجح في هز الشباك عند الدقيقة 35، بتسديدة قوية بعد عرضية متقنة من سعود عبدالحميد.

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محمد كنو
كنو – المصدر @SaudiNT

ويُعد هذا الهدف هو الأول لمحمد كنو مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في بطولة كأس آسيا، فيما يعود أول الأهداف الدولية للنجم الهلالي في ديسمبر عام 2018 خلال مواجهة اليونان.

ونجح محمد كنو في تسجيل الهدف الأول خلال مواجهة اليابان الودية التي أُقيمت على ملعب “لاكارتوخا” في إسبانيا، وحسمها الأخضر بثنائية نظيفة، فيما جاء هدف الثاني أمام نيجيريا على ملعب “بورتيماو” في البرتغال، أكتوبر الماضي.

محمد كنو
كنو – المصدر @SaudiNT

تقدم المنتخب السعودي

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة المنتخب السعودي ضد قرغيزستان المقامة على إستاد أحمد بن علي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في كأس آسيا 2023، بتقدم الأخضر بهدف دون رد.

وتتواجد تايلاند في صدارة المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، بعد التعادل أمام عمان اليوم، فيما يحتل الأخضر المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وفي حالة فوزه على منتخب قرغيزستان الأول لكرة القدم سينفرد بالمركز الأول.

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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