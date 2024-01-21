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في ثاني جولات كأس آسيا 2023

محمد كنو يخطف نجومية مباراة السعودية وقرغيزستان

الأحد ٢١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٢٨ مساءً
محمد كنو يخطف نجومية مباراة السعودية وقرغيزستان
المواطن - فريق التحرير

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ظهر نجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، محمد كنو، بشكل مميز للغاية خلال مواجهة قرغيزستان اليوم، ليكون الأبرز في المباراة.

محمد كنو الأفضل في المباراة

وأشار المنتخب السعودي، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم؛ اختار محمد كنو ليكون رجل المباراة اليوم، وسط تفاعل كبير من الجماهير؛ التي أشادت بمستواه المميز.

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محمد كنو
كنو – المصدر @SaudiNT

وشارك محمد كنو بشكل أساسي في مباراة المنتخب السعودي ضد قرغيزستان، وقدم أداء دفاعيًّا وهجوميًّا مميزًا للغاية، كما نجح في هز الشباك عند الدقيقة 35، بتسديدة قوية بعد عرضية متقنة من سعود عبدالحميد.

محمد كنو
كنو – المصدر @SaudiNT

الأخضر يفوز ويتأهل

وانتهت مباراة السعودية ضد قرغيزستان التي أُقيمت على إستاد أحمد بن علي، في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023، بفوز الأخضر بهدفين دون رد، ليضمن التأهل إلى دور الـ16.

ورفع منتخب السعودية الأول لكرة القدم رصيده إلى 6 نقاط في صدارة جدول ترتيب المجموعة السادسة في بطولة كأس آسيا 2023، وبفارق نقطتين عن تايلاند الوصيف، فيما تتذيل قرغيزستان الترتيب بدون نقاط.

منتخب السعودية
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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