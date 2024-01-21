محمد كنو يخطف نجومية مباراة السعودية وقرغيزستان

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ظهر نجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، محمد كنو، بشكل مميز للغاية خلال مواجهة قرغيزستان اليوم، ليكون الأبرز في المباراة.
وأشار المنتخب السعودي، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم؛ اختار محمد كنو ليكون رجل المباراة اليوم، وسط تفاعل كبير من الجماهير؛ التي أشادت بمستواه المميز.
وشارك محمد كنو بشكل أساسي في مباراة المنتخب السعودي ضد قرغيزستان، وقدم أداء دفاعيًّا وهجوميًّا مميزًا للغاية، كما نجح في هز الشباك عند الدقيقة 35، بتسديدة قوية بعد عرضية متقنة من سعود عبدالحميد.
وانتهت مباراة السعودية ضد قرغيزستان التي أُقيمت على إستاد أحمد بن علي، في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023، بفوز الأخضر بهدفين دون رد، ليضمن التأهل إلى دور الـ16.
ورفع منتخب السعودية الأول لكرة القدم رصيده إلى 6 نقاط في صدارة جدول ترتيب المجموعة السادسة في بطولة كأس آسيا 2023، وبفارق نقطتين عن تايلاند الوصيف، فيما تتذيل قرغيزستان الترتيب بدون نقاط.