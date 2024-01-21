وظائف شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية جوتا يقود ليفربول لاكتساح بورنموث برباعية أسرية الأفلاج تعيد مرقوق القفر وتنور الميقعة لواجهة زوار كشتة المنتخب السعودي يُنهي الشوط الأول متقدمًا على قرغيزستان السعودية ترحب باتفاق خفض التوتر وعودة العلاقات الدبلوماسية بين باكستان وإيران ترامب يكتسح استطلاعات الرأي أمام منافسيه في الانتخابات التمهيدية ضبط 3 مخالفين دخلوا محمية الملك سلمان دون تصريح وظائف شاغرة لدى شركة معادن توجيهات في اجتماع لجنة جائزة فيصل بن بندر للتميز والإبداع محمد كنو يهز شباك قرغيزستان بالهدف الأول
نجح نجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، محمد كنو في هز شباك قرغيزستان عند الدقيقة 35 من أحداث الشوط الأول.
وبدأت مباراة المنتخب السعودي ضد قرغيزستان المقامة على إستاد أحمد بن علي في الريان بشكل سريع، وسط ضغط كبير من الأخضر، لفض اشتباك التعادل السلبي.
وواصل لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الضغط، قبل أن ينجح محمد كنو في تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 35، ليمنح الأخضر أفضلية في الشوط الأول.
ويلعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد قرغيزستان، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في كأس آسيا 2023.
وقبل انطلاق مباريات الجولة الثانية بالمجموعة، يحتل الأخضر المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع تايلاند المتصدر، فيما يتذيل منتخب قرغيزستان الأول لكرة القدم الترتيب بدون رصيد.