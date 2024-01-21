Icon

وظائف شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية Icon جوتا يقود ليفربول لاكتساح بورنموث برباعية Icon أسرية الأفلاج تعيد مرقوق القفر وتنور الميقعة لواجهة زوار كشتة Icon المنتخب السعودي يُنهي الشوط الأول متقدمًا على قرغيزستان Icon السعودية ترحب باتفاق خفض التوتر وعودة العلاقات الدبلوماسية بين باكستان وإيران Icon ترامب يكتسح استطلاعات الرأي أمام منافسيه في الانتخابات التمهيدية Icon ضبط 3 مخالفين دخلوا محمية الملك سلمان دون تصريح Icon وظائف شاغرة لدى شركة معادن Icon توجيهات في اجتماع لجنة جائزة فيصل بن بندر للتميز والإبداع Icon محمد كنو يهز شباك قرغيزستان بالهدف الأول Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات كأس آسيا

محمد كنو يهز شباك قرغيزستان بالهدف الأول

الأحد ٢١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:١٥ مساءً
محمد كنو يهز شباك قرغيزستان بالهدف الأول
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نجح نجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، محمد كنو في هز شباك قرغيزستان عند الدقيقة 35 من أحداث الشوط الأول.

محمد كنو يسجل الهدف الأول

وبدأت مباراة المنتخب السعودي ضد قرغيزستان المقامة على إستاد أحمد بن علي في الريان بشكل سريع، وسط ضغط كبير من الأخضر، لفض اشتباك التعادل السلبي.

قد يهمّك أيضاً
البريد السعودي يعلن عن وظائف إدارية شاغرة

البريد السعودي يعلن عن وظائف إدارية شاغرة

المقبل: منتدى الألكسو للأعمال والشراكات مبادرة سعودية تؤسس نموذجًا جديدًا مستدامًا للمستقبل

المقبل: منتدى الألكسو للأعمال والشراكات مبادرة سعودية تؤسس نموذجًا جديدًا مستدامًا للمستقبل

وواصل لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الضغط، قبل أن ينجح محمد كنو في تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 35، ليمنح الأخضر أفضلية في الشوط الأول.

مباراة السعودية ضد قرغيزستان
جانب من المباراة – المصدر @SaudiNT

مباراة السعودية ضد قرغيزستان

ويلعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد قرغيزستان، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في كأس آسيا 2023.

مباراة السعودية ضد قرغيزستان
جانب من المباراة – المصدر @SaudiNT

وقبل انطلاق مباريات الجولة الثانية بالمجموعة، يحتل الأخضر المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع تايلاند المتصدر، فيما يتذيل منتخب قرغيزستان الأول لكرة القدم الترتيب بدون رصيد.

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تحذير أمني عالي الخطورة بشأن Foxit
تكنولوجيا

تحذير أمني عالي الخطورة بشأن Foxit

تكنولوجيا
ماذا طلب جمهور الاتحاد بعد تصريحات رئيس الطائي ؟
الرياضة

ماذا طلب جمهور الاتحاد بعد تصريحات رئيس...

الرياضة
ليفربول يرتضي التعادل مع آرسنال
الرياضة

ليفربول يرتضي التعادل مع آرسنال

الرياضة
روما يودع كأس إيطاليا
الرياضة

روما يودع كأس إيطاليا

الرياضة
قضى 50 عامًا في السجن وخرج بريئًا
غرائب

قضى 50 عامًا في السجن وخرج بريئًا

غرائب
نفق سري تحت مقر أكبر منظمة يهودية في العالم!
العالم

نفق سري تحت مقر أكبر منظمة يهودية...

العالم
المنتخب السعودي يكرر رقمًا غائبًا منذ 2015
آخر الاخبار

المنتخب السعودي يكرر رقمًا غائبًا منذ 2015

آخر الاخبار
وزارة الصحة تعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات
حصاد اليوم

وزارة الصحة تعلن عن وظائف شاغرة بعدة...

حصاد اليوم