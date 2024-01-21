محمد كنو يهز شباك قرغيزستان بالهدف الأول

نجح نجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، محمد كنو في هز شباك قرغيزستان عند الدقيقة 35 من أحداث الشوط الأول.

محمد كنو يسجل الهدف الأول

وبدأت مباراة المنتخب السعودي ضد قرغيزستان المقامة على إستاد أحمد بن علي في الريان بشكل سريع، وسط ضغط كبير من الأخضر، لفض اشتباك التعادل السلبي.

وواصل لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الضغط، قبل أن ينجح محمد كنو في تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 35، ليمنح الأخضر أفضلية في الشوط الأول.

مباراة السعودية ضد قرغيزستان

ويلعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد قرغيزستان، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في كأس آسيا 2023.

وقبل انطلاق مباريات الجولة الثانية بالمجموعة، يحتل الأخضر المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع تايلاند المتصدر، فيما يتذيل منتخب قرغيزستان الأول لكرة القدم الترتيب بدون رصيد.