محمد هنيدي بعد حصوله على الجنسية السعودية: أكبر تكريم في مسيرتي

أعلن الفنان المصري محمد هنيدي، اليوم الخميس، حصوله على الجنسية السعودية.

وقال الفنان محمد هنيدي عبر حسابه في منصة إكس: “الحمد لله ربنا أكرمني واتكرمت كتير في مسيرتي الفنية.. ولكن أكبر تكريم إني إتشرفت وحصلت على جنسية وباسبور بلاد الحرمين الشريفين”.

شرف وتكريم

وأضاف: “شكرًا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على هذا الشرف والتكريم لشخصي ومسيرتي الفنية.. شكرًا للمملكة العربية السعودية”.

وتابع هنيدي: “بالمناسبة بستغرب جدًّا من اللي بيهاجموا تكريم وتقدير العظماء من الفن.. ولذلك شكرًا لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على تكريمه وتقديره للفن المصري والعربي”.