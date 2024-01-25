محمد هنيدي بعد حصوله على الجنسية السعودية: أكبر تكريم في مسيرتي

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أعلن الفنان المصري محمد هنيدي، اليوم الخميس، حصوله على الجنسية السعودية.
وقال الفنان محمد هنيدي عبر حسابه في منصة إكس: “الحمد لله ربنا أكرمني واتكرمت كتير في مسيرتي الفنية.. ولكن أكبر تكريم إني إتشرفت وحصلت على جنسية وباسبور بلاد الحرمين الشريفين”.
وأضاف: “شكرًا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على هذا الشرف والتكريم لشخصي ومسيرتي الفنية.. شكرًا للمملكة العربية السعودية”.
وتابع هنيدي: “بالمناسبة بستغرب جدًّا من اللي بيهاجموا تكريم وتقدير العظماء من الفن.. ولذلك شكرًا لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على تكريمه وتقديره للفن المصري والعربي”.
الحمد لله ربنا أكرمني واتكرمت كتير في مسيرتي الفنية .. ولكن أكبر تكريم اني إتشرفت وحصلت على جنسية وباسبور بلاد الحرمين الشريفين … شكرا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولى العهد على هذا الشرف والتكريم لشخصي ومسيرتي الفنية .. شكرا للمملكة العربية السعودية.
وبالمناسبة بستغرب جدا من…
— Mohamed Henedy 👶 (@OfficialHenedy) January 25, 2024