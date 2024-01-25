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محمد هنيدي بعد حصوله على الجنسية السعودية: أكبر تكريم في مسيرتي

الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٥٧ مساءً
محمد هنيدي بعد حصوله على الجنسية السعودية: أكبر تكريم في مسيرتي
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الفنان المصري محمد هنيدي، اليوم الخميس، حصوله على الجنسية السعودية.

وقال الفنان محمد هنيدي عبر حسابه في منصة إكس: “الحمد لله ربنا أكرمني واتكرمت كتير في مسيرتي الفنية.. ولكن أكبر تكريم إني إتشرفت وحصلت على جنسية وباسبور بلاد الحرمين الشريفين”.

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شرف وتكريم

وأضاف: “شكرًا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على هذا الشرف والتكريم لشخصي ومسيرتي الفنية.. شكرًا للمملكة العربية السعودية”.

وتابع هنيدي: “بالمناسبة بستغرب جدًّا من اللي بيهاجموا تكريم وتقدير العظماء من الفن.. ولذلك شكرًا لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على تكريمه وتقديره للفن المصري والعربي”.

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