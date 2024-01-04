Icon

وصول أول إرسالية مواشٍ حية من أستراليا بعد توقف 13 عامًا Icon محافظ بقيق يفتتح بطولة منتجع سدرا لالتقاط الأوتاد Icon عسيري: ما يتردد بشأن عدم سلامة اللقاحات غير صحيح Icon حساب المواطن: إيداع الدعم 10 يناير Icon مخاطر تناول الهرمونات بحثًا عن بناء العضلات Icon سوق الأولين تجربة ثقافية فريدة من نوعها تحاكي أصالة نجد Icon خالد بن سعود يزور الشيخ أحمد الخريصي في منزله Icon نائب مدير عام الجوازات في جلسة بمؤتمر ومعرض خدمات الحج الأربعاء Icon وظائف شاغرة للجنسين بالبنك الإسلامي Icon 30 وظيفة شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

مخاطر تناول الهرمونات بحثًا عن بناء العضلات

الخميس ٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:١٤ مساءً
مخاطر تناول الهرمونات بحثًا عن بناء العضلات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

استعرض الدكتور بسام بن عباس، استشاري أمراض السكري والغدد الصماء في الأطفال، مخاطر تناول الهرمونات بحثًا عن بناء العضلات.

وقال استشاري أمراض السكري والغدد الصماء، خلال حواره ببرنامج “يا هلا” عبر قناة “روتانا خليجية”: إن جميع الهرمونات المستخدمات لبناء العضلات تحتوي على هرمون التستوستيرون.

قد يهمّك أيضاً
أنشيلوتي: لن نضم أي لاعب بالميركاتو الشتوي

أنشيلوتي: لن نضم أي لاعب بالميركاتو الشتوي

طريقة معرفة أسباب عدم الأهلية في حساب المواطن

طريقة معرفة أسباب عدم الأهلية في حساب المواطن

وأوضح أن هذا الأمر يؤدي إلى تضاد بين هرمون التستوستيرون الداخلي والخارجي، مشيرًا إلى أن هذا قد يؤدي إلى ضمور الخصية والعقم وضعف الشهوة الجنسية.

ولفت استشاري أمراض السكري والغدد الصماء، إلى أن هذا الأمر يؤثر عصبيًّا على الإنسان، فقد يصاب الشخص بالاكتئاب.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

طريقة الاعتراض على نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور
السعودية اليوم

طريقة الاعتراض على نتائج أهلية الضمان الاجتماعي...

السعودية اليوم
احذروا عض أو خربشة القطط
السعودية اليوم

احذروا عض أو خربشة القطط

السعودية اليوم
جماهير الأهلي والنصر تنتقد رأي فهد المرداسي في ركلة جزاء الفيحاء ضد الهلال
الرياضة

جماهير الأهلي والنصر تنتقد رأي فهد المرداسي...

الرياضة
كيفن دي بروين: الأفضل لي اللعب بجوار كريستيانو رونالدو عن ميسي
الرياضة

كيفن دي بروين: الأفضل لي اللعب بجوار...

الرياضة
تسجيل الصقور في مسابقة المزاين بكأس العلا على مدى 3 أيام
السعودية اليوم

تسجيل الصقور في مسابقة المزاين بكأس العلا...

السعودية اليوم
طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد تذاكر الطيران على دفعات شهرية
السعودية اليوم

طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد...

السعودية اليوم
الهلال يسعى لتعزيز صدارته ضد الطائي
الرياضة

الهلال يسعى لتعزيز صدارته ضد الطائي

الرياضة
الانتصارات تغيب عن الاتفاق للمباراة الـ8 تواليًا
الرياضة

الانتصارات تغيب عن الاتفاق للمباراة الـ8 تواليًا

الرياضة