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في منتجع محلي للتزلج

مخالفة مواقف بـ25 ألف دولار!

الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٢٢ مساءً
مخالفة مواقف بـ25 ألف دولار!
المواطن - فريق التحرير

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أصيب أحد سكان بلدة إيست باي بولاية ميشيغن الأمريكية بصدمة كبيرة، بسبب “مخالفة غير عادية” حصل عليها خلال تواجده في منتجع محلي للتزلج.

مخالفة صادمة

وقال موقع “نيوز ويك”: إن بوتيرثان كان يزور منتجع “نورث ستار كاليفورنيا”، وهو مكان شهير للتزلج على الجليد، قبل أن يفاجأ بحصوله على مخالفة مواقف تبلغ قيمتها 25 ألف دولار.

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وذكر بوتيرثان: “لقد أوقفت سيارتي في أحد مواقف السيارات الجانبية للمنتجع قبل يومين فقط. لقد ركنت سيارتي هناك عدة مرات الموسم الماضي ولم أحصل مطلقًا على مخالفة وقوف السيارات”.

وأضاف: “كما سألت أحد الموظفين عن إمكانية ركن السيارة في ذلك المكان، لأنني لم أر الكثير من السيارات هناك، فقال نعم بإمكانك ذلك”.

ذهول!

ومع ذلك، عندما عاد بوتيرثان إلى سيارته وجد مخالفة أصابته بالذهول، مما جعله يلتقط لها صورة ويشاركها على موقع “ريديت”.

وأصبحت هذه المخالفة حديث مستخدمي “ريديت”، حيث دعا أحدهم بوتيرثان لتقديم طعن على المخالفة، فيما ذكر آخر أن الرقم قد يكون غير صحيح، لأن قيمة الغرامة في مثل هذه الحالات لا يجب أن تتجاوز 250 دولارًا.

وعلّق المتحدث باسم المنتجع على هذه الصورة بالقول لموقع “نيوز ويك”: “المعلومات الواردة غير صحيحة وغير معتادة بأي شكل من الأشكال”.

وأضاف: “ليست لدينا أي شكوى من الضيف، ونشجعه على الاتصال بنا مباشرة.. فريقنا ملتزم بحل أي مشكلة على الفور”.

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