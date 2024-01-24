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قبل مباراة الغد بكأس آسيا

مدرب تايلاند: الأخضر قوي ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية

الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:١٨ مساءً
مدرب تايلاند: الأخضر قوي ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية
المواطن - فريق التحرير

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أعرب المدير الفني لمنتخب تايلاند، ماساتدا إيشي، رضاه عن النتائج التي حققها خلال الفترة الماضية، مشددًا في الوقت ذاته على صعوبة مواجهة الأخضر.

ماساتدا إيشي يؤكد صعوبة مواجهة الأخضر

وقال ماساتدا إيشي، في المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة الأخضر: “نحن نعلم صعوبة المباراة غدًا، المنتخب السعودي قوي للغاية ولديهم العديد من اللاعبين الشبان، لكننا سنقدم كل ما لدينا”.

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ماساتادا إيشي مدرب منتخب تايلاند 1
جانب من المؤتمر – المصدر @Changsuek_TH

وتابع مدرب منتخب تايلاند: “لم يمر وقت طويل منذ أن توليت مهام الجهاز الفني، لكني راضٍ عن النتائج التي قدمتها حتى الآن، ومن المهم أن نحقق نتيجة إيجابية في مباراة الغد”.

واختتم ماساتدا إيشي، تصريحاته بشأن مواجهة الأخضر، قائلًا: “يجب أن نكون حذرين أمام السعودية، خاصة على الجانب الدفاعي، يجب أن نكون أكثر انضباطًا”.

ماساتادا إيشي مدرب منتخب تايلاند 1
جانب من المؤتمر – المصدر @Changsuek_TH

مباراة السعودية ضد تايلاند

ومن المقرر أن يلعب منتخب السعودية الأول لكرة القدم ضد تايلاند، مساء يوم غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023.

وضمن منتخب السعودية الأول لكرة القدم التأهل إلى الدور التالي، بعد حصده 6 نقاط في أول مباراتين، فيما تملك تايلاند 4 نقاط، وستُحدد مباراة الغد ترتيب المجموعة السادسة في كأس آسيا.

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدرafc

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