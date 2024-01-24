مدرب تايلاند: الأخضر قوي ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية

أعرب المدير الفني لمنتخب تايلاند، ماساتدا إيشي، رضاه عن النتائج التي حققها خلال الفترة الماضية، مشددًا في الوقت ذاته على صعوبة مواجهة الأخضر.

ماساتدا إيشي يؤكد صعوبة مواجهة الأخضر

وقال ماساتدا إيشي، في المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة الأخضر: “نحن نعلم صعوبة المباراة غدًا، المنتخب السعودي قوي للغاية ولديهم العديد من اللاعبين الشبان، لكننا سنقدم كل ما لدينا”.

وتابع مدرب منتخب تايلاند: “لم يمر وقت طويل منذ أن توليت مهام الجهاز الفني، لكني راضٍ عن النتائج التي قدمتها حتى الآن، ومن المهم أن نحقق نتيجة إيجابية في مباراة الغد”.

واختتم ماساتدا إيشي، تصريحاته بشأن مواجهة الأخضر، قائلًا: “يجب أن نكون حذرين أمام السعودية، خاصة على الجانب الدفاعي، يجب أن نكون أكثر انضباطًا”.

مباراة السعودية ضد تايلاند

ومن المقرر أن يلعب منتخب السعودية الأول لكرة القدم ضد تايلاند، مساء يوم غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023.

وضمن منتخب السعودية الأول لكرة القدم التأهل إلى الدور التالي، بعد حصده 6 نقاط في أول مباراتين، فيما تملك تايلاند 4 نقاط، وستُحدد مباراة الغد ترتيب المجموعة السادسة في كأس آسيا.