مدرب قرغيزستان: الأخضر من أفضل منتخبات آسيا وسنُقاتل للتأهل

شدد المدير الفني لمنتخب قرغيزستان، السلوفاكي ستيفان تاركوفيتش على صعوبة مواجهة الأخضر في كأس آسيا، متمنيًا تحقيق معجزة بالفوز على السعودية.

الأخضر يُلاقي قرغيزستان غدًا

ومن المقرر أن يلعب الأخضر ضد منتخب قرغيزستان الأول لكرة القدم، مساء يوم غد الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023.

مدرب قرغيزستان يؤكد صعوبة المباراة

وقال تاركوفيتش: “مباراتنا مع تايلاند لم تكن سهلة، حضرنا في البطولة لتقديم كرة قدم جيدة، المباراة الأولى لم نظهر بصورة جيدة، علينا التحسين خصوصاً داخل منطقة الجزاء”.

وبشأن طريقة إيقاف سالم الدوسري، قال: “المسألة لا تتعلق بلاعب واحد، لديهم لاعبين مميزين، مدربهم من أفضل المدربين من الناحية التكتيكية في العالم، حللنا مباراتهم أمام عمان وسنلعب على نقاط الضعف لديهم”.

وأضاف مدرب قرغيزستان: “قلت في السابق أن الأخضر من وجهة نظري هو من أفضل الفرق في آسيا وقد اثبتوا ذلك في المونديال، لكن نحن في هذه البطولة لا زالت الفرصة قائمة لنا سنقاتل من أجل التأهل”.

وعن إمكانية تحقيق معجزة بالفوز على الأخضر، قال: “المعجزات تحدث في كرة القدم، الجميع هُنا يعتقد أن الأمور جيدة، ولكن لنتحدث بواقعية أن الأمور صعبة جداً، ولو وقف الحظ بجوارنا سنحدث معجزة بالفوز على المنتخب السعودي غداً”.