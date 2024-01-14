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لا يوجد إصابات

مدني الدمام يباشر حريقًا في حاويات بميناء الملك عبدالعزيز

الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٣٣ مساءً
مدني الدمام يباشر حريقًا في حاويات بميناء الملك عبدالعزيز
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أن فرقها بالدمام باشرت حريقًا في حاويات بميناء الملك عبدالعزيز.

ونشرت الدفاع المدني عبر حسابها على منصة “إكس”، صورتين من مباشرتها للحريق، مؤكدة أنه لا يوجد إصابات جراء ذلك.

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وفي وقت سابق من اليوم، باشرت فرق الدفاع المدني في محافظة الطائف، إنقاذ 6 أشخاص إثر حريق في أحد المباني.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس :” إن فرق الدفاع المدني بالطائف أنقذت 6 أشخاص إثر حريق في مبنى سكني، ولا إصابات”.

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