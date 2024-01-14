مدني الدمام يباشر حريقًا في حاويات بميناء الملك عبدالعزيز عقوبة إفشاء أسرار العمل.. الإيقاف والمساءلة التأديبية نقل الحجاج بالتاكسي الطائر.. حلم جديد يتحول إلى حقيقة إحكام تحدد متطلبات وخطوات التسجيل لاستكمال إجراءات صكوك الاستحكام حساب المواطن: 4 حالات لتسجيل المرأة المتزوجة مبادرة تحفيزية للمنشآت المتعاقدة مع شركات الحراسات الأمنية مدني الطائف ينقذ 6 أشخاص إثر حريق في مبنى سكني سعادة غامرة في الرياض بعد افتتاح نفق الدرعية التدريب التقني بالمدينة المنورة يحدد مواعيد التسجيل للفصل الثالث الطلاب يعودون للمدارس اليوم.. تحديد موعد الإجازة المقبلة
أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أن فرقها بالدمام باشرت حريقًا في حاويات بميناء الملك عبدالعزيز.
ونشرت الدفاع المدني عبر حسابها على منصة “إكس”، صورتين من مباشرتها للحريق، مؤكدة أنه لا يوجد إصابات جراء ذلك.
وفي وقت سابق من اليوم، باشرت فرق الدفاع المدني في محافظة الطائف، إنقاذ 6 أشخاص إثر حريق في أحد المباني.
وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس :” إن فرق الدفاع المدني بالطائف أنقذت 6 أشخاص إثر حريق في مبنى سكني، ولا إصابات”.