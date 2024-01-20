مدني الدمام يخمد حريقاً في مركبة بحي القادسية

باشرت فرق الدفاع المدني في الدمام بالمنطقة الشرقية، صباح اليوم السبت، إخماد حريق في مركبة بحي القادسية.

إخماد حريق في مركبة

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه تمت السيطرة على حريق مركبة بحي القادسية في الدمام، دون وقوع إصابات ولله الحمد.