مدني الدمام يخمد حريقًا في أحد المباني ويخلي ساكنيه

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باشرت فرق الدفاع المدني بالدمام، حريقًا في أحد المباني في حي النور، دون وقوع إصابات بفضل الله.
وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس : “إن مدني الدمام باشر إخماد حريق في مبنى بحي النور، وتم إخلاء ساكنيه احترازيًّا، ولا إصابات”.