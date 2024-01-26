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دون وقوع إصابات

مدني الدمام يخمد حريقًا في أحد المباني ويخلي ساكنيه

الجمعة ٢٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٠٢ مساءً
مدني الدمام يخمد حريقًا في أحد المباني ويخلي ساكنيه
المواطن - فريق التحرير

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باشرت فرق الدفاع المدني بالدمام، حريقًا في أحد المباني في حي النور، دون وقوع إصابات بفضل الله.

إخماد حريق بحي النور

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس : “إن مدني الدمام باشر إخماد حريق في مبنى بحي النور، وتم إخلاء ساكنيه احترازيًّا، ولا إصابات”.

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