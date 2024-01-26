مدني الدمام يخمد حريقًا في أحد المباني ويخلي ساكنيه

باشرت فرق الدفاع المدني بالدمام، حريقًا في أحد المباني في حي النور، دون وقوع إصابات بفضل الله.

إخماد حريق بحي النور

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس : “إن مدني الدمام باشر إخماد حريق في مبنى بحي النور، وتم إخلاء ساكنيه احترازيًّا، ولا إصابات”.